شکست تیم بسکتبال «نادرشیمی قم» برابر «سمای تهران»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های بسکتبال نادر شیمی قم و سمای تهران پنج شنبه شب در قم در دیداری تدارکاتی به دیدار هم رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری تیم سمای تهران همراه بود.



در این مسابقه که در سالن زیتون قم برگزار شد تیم نادرشیمی قم که نماینده استان قم در لیگ دسته اول بسکتبال بانوان کشور است در نخستین دیدار تدارکاتی و پیش فصل خود پیش از حضور در لیگ، به مصاف حریفی تهرانی رفت.



تیم بسکتبال سمای تهران، حریف نادرشیمی از جمله تیم‌های حاضر در سوپرلیگ B بسکتبال بانوان کشور است که در این بازی در قم توانست با نتیجه ۶۴ بر ۵۵ نادر شیمی را شکست دهد.



هدایت تیم سمای تهران در این بازی بر عهده سمیه محراب بیگی بود که قرار است در فصل جدید لیگ دسته اول کشور رهبری تیم نادر شیمی قم را بر عهده بگیرد و مربیگری نادرشیمی به طور موقت بر عهده الهام نادری صفا بود.



این مسابقه جنبه تدارکاتی و انتخابی بازیکنان برای تکمیل ترکیب تیم نادرشیمی قم در دسته اول بود و مقرر شد نادر شیمی با ترکیبی از بازیکنان بومی و بازیکنان تیم سمای تهران در دسته اول کشور شرکت کند.



تیم نادرشیمی قم سال گذشته موفق شد با کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان کشور به لیگ دسته اول صعود کرد و برای نخستین بار قرار است در دسته اول حضور پیدا کند در حالی که مربیگری این تیم فصل گذشته بر عهده فهیمه سعیدکیا بود.