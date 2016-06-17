آمریکا در حل تنش مرزی کابل- اسلام آباد نقش ثالث نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، به دنبال تنش های اخیر بین افغانستان و پاکستان در مرز «تورخم»، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی اظهاراتی اعلام کرد که علیرغم ادامه حمایت خود از افغانستان اما برای حل این تنش، نقش کشور ثالث را ایفا نخواهیم کرد.

وی همچنین ضمن اظهار نگرانی از تنش بوجود آمده بین این دو کشور گفت که در مورد آسیب های احتمالی این تنش بر مذاکرات صلح طالبان- افغانستان نمی توانم اظهار نظر کنم.

وی تصریح کرد: دو کشور افغانستان و پاکستان خود به تنهایی صلاحیت حل مشکلات بوجود آمده در راستای پیشبرد مذاکرات صلح را دارند و در این راستا نقش پاکستان و حمایت اسلام آباد از این روند بسیار ضروری و مهم است.

لازم به ذکر است که طی چند روز گذشته درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان درمرز تورخم به وقوع پیوست و دوطرف اقدام به تبادل آتش در این مرز کردند که در نتیجه آن «علی جواد چنگیزی» یکی از مقامات ارشد نظامی پاکستان کشته و تعدادی از نیروهای امنیتی دو طرف نیز کشته و زخمی شدند.

مرز تورخم بیش از یک ماه پیش به دلیل تشدیل مسائل امنیتی و تشدید اختلاف ها میان پاکستان و افغانستان، از سوی پاکستان بسته شده بود، اما چند روز پس از مسدود شدن و در نتیجه ملاقات «عمر زاخیلوال» سفیر افغانستان در پاکستان با «راحیل شریف» فرمانده ارتش این کشور بازگشایی شد.

این مرز یکی از اصلی ترین گذرگاه های مرزی میان پاکستان و افغانستان است که نقش مهمی در تجارت و البته رفت و آمدها و تجارت غیرقانونی میان دو کشور دارد.