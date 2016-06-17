لرستان در گرد و غبار فرو رفت/ ریزگردها نفس مردم را گرفت

الهام برنا معاون نظارت و پایش محیط زیست لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای استان لرستان طی روز گذشته و امروز اظهار داشت: با توجه به ورود موجی از ریزگردها از طرف کشور عراق به غرب کشور و به تبع استان لرستان اکثر شهرستانهای لرستان در وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بالاترین میزان آلودگی هوا را طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان کوهدشت شاهد بوده ایم عنوان کرد: میزان آلودگی هوای این شهرستان در مدت زمان یاد شده عددی معادل ۲۲ برابر حد مجاز بوده است.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست لرستان ادامه داد: همچنین میزان آلودگی هوای شهرستان پلدختر ۱۸ برابر حدمجاز و خرم آباد نیز ۱۷ برابر حد مجاز ثبت شده است.

برنا با بیان اینکه هم اکنون هوای استان لرستان به خصوص شهرستانهای یاد شده در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارند گفت: پیش بینی می شود که این موج آلودگی هوا و ریزگردهای عراقی طی فردا، البته با غلظتی پایین تر هوای لرستان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی با بیان اینک امروز بیست و یکمین روز آلوده استان لرستان طی امسال رقم خورد عنوان کرد: استاندارد غلظت ذرات ۲.۵ میکرون ۳۵ میکروگرم بر متر مکعب و استاندارد ذرات ۱۰ میکرون نیز ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است.