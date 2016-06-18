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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۸

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

سی ان ای : رشد تولید ناخالص داخلی تایوان در سال جاری میلادی به ۹۲ دهم درصد کاهش یافت.

رویترز : قیمت جهانی طلا با ۴ دهم درصد کاهش به یکهزار و ۲۸۶ دلار و ۲۰ سنت در هر اونس رسید.

الاهرام : بانک مرکزی مصر، نرخ سود بهره را به ۱۱.۷۵ درصد افزایش داد.

رویترز : قرار است بانک معروف «HSBC» با پرداخت ۱.۵۷۵ میلیارد دلار به اتهامات مالی خود پایان دهد.

شینهوا : بانک توسعه آسیا، رشد اقتصادی ویتنام در سال جاری میلادی را ۶.۷ درصد پیش بینی کرد.

رویترز : آرژانتین با تورم همراه با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

نیکی : سیاست نرخ بهره منفی منجر به رشد اقتصادی ژاپن می شود.

بلومبرگ : سهام بانک‌های اروپایی به شدت کاهش یافته است.

تاس نیوز : روسیه در مسیر بازگشت رشد اقتصادی است.

بلومبرگ : رئیس صندوق بین المللی پول از مردم انگلیس خواست تا رای به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا دهند.

فایننشال تایمز : لهستان قادر به برقراری مجدد توازن در رشد اقتصادی خود است.

سی ان بی سی : مسئولان بانک «فدرال رزرو» آمریکا نسبت به مسیر در پیش رو اقتصاد ایالات متحده فاقد دید هستند.

نیوزنو : صندوق بین المللی خواهان قطع یارانه برای پرداخت سوخت‌های فسیلی شد.

 

کد مطلب 3687959
علیرضا کمندی

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