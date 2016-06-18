اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

سی ان ای : رشد تولید ناخالص داخلی تایوان در سال جاری میلادی به ۹۲ دهم درصد کاهش یافت.

رویترز : قیمت جهانی طلا با ۴ دهم درصد کاهش به یکهزار و ۲۸۶ دلار و ۲۰ سنت در هر اونس رسید.

الاهرام : بانک مرکزی مصر، نرخ سود بهره را به ۱۱.۷۵ درصد افزایش داد.

رویترز : قرار است بانک معروف «HSBC» با پرداخت ۱.۵۷۵ میلیارد دلار به اتهامات مالی خود پایان دهد.

شینهوا : بانک توسعه آسیا، رشد اقتصادی ویتنام در سال جاری میلادی را ۶.۷ درصد پیش بینی کرد.

رویترز : آرژانتین با تورم همراه با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

نیکی : سیاست نرخ بهره منفی منجر به رشد اقتصادی ژاپن می شود.

بلومبرگ : سهام بانک‌های اروپایی به شدت کاهش یافته است.

تاس نیوز : روسیه در مسیر بازگشت رشد اقتصادی است.

بلومبرگ : رئیس صندوق بین المللی پول از مردم انگلیس خواست تا رای به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا دهند.

فایننشال تایمز : لهستان قادر به برقراری مجدد توازن در رشد اقتصادی خود است.

سی ان بی سی : مسئولان بانک «فدرال رزرو» آمریکا نسبت به مسیر در پیش رو اقتصاد ایالات متحده فاقد دید هستند.

نیوزنو : صندوق بین المللی خواهان قطع یارانه برای پرداخت سوخت‌های فسیلی شد.