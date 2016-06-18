نامه استانداری فارس برای اجرای مصوبه با دستور وزارت کشور لغوشد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر جمعه در جمع مردم روستاهای سروباش، فارسی، اکبری، تمبو شمالی و تمبو جنوبی بخش کوشکنار شهرستان پارسیان (گاوبندی) با بیان اینکه هیچ گناهی بالاتر از بر هم زدن آرامش مردم وجود ندارد، عنوان کرد: حرکت غیرعقلانی و غیرمنطقی مدیران شهرستان لامرد که انتظار داشتیم آداب همسایگی را به جا آورند، آرامش مردم این پنج روستا را در ماه مبارک رمضان با آمدن به این منطقه در سیاهی شب به هم زد.

وی ادامه داد: مصوبه انتزاع این پنج روستا در سال ۹۲ و پس از سفر رئیس جمهور و با پیگیری ما و نمایندگان استان متوقف شد و هیچ دستور جدیدی توسط دولت و شورای عالی امنیت ملی به هر دو استان در این خصوص داده نشده و تعجب می کنم از افرادی که از قانون حرف می زنند اما خلاف قانون عمل می کنند.

استاندار هرمزگان افزود: در جلسه ای که در وزارت کشور با حضور مسئولان استان های هرمزگان و فارس تشکیل شد، استدلال کردیم که مصوبه انتزاع این پنج روستا و الحاق آن به فارس، غیرکارشناسی است و معتقدیم نباید اجرا شود و پیشنهادات مختلفی ارائه دادیم اما مسئولان استان فارس حتی نتوانستند یک دلیل برای اجرای این مصوبه بیاورند.

جادری تصریح کرد: اجرای این مصوبه متوقف شده است و زمانی که سه سال و نیم از مصوبه ای گذشته و اجرا نشده، اهمیت خود را از دست می دهد و اگر قرار بود، اجرا شود بنده به عنوان نماینده عالی دولت در هرمزگان باید در جریان قرار می گرفتم و نمی دانم معاون سیاسی استانداری فارس بر چه اساس برای اجرای این مصوبه نامه داده و فرماندار لامرد نیز آرامش مردم این شهرستان و منطقه را برهم زده است.

وی با بیان اینکه مردم این روستاها تاکنون همراهی خوبی داشته و عاقلانه با موضوع برخورد کرده اند، اظهار داشت: ما به عنوان مسئولان اجرایی در کنار مردم خواهیم بود و از مردم می خواهیم آرامش خود را حفظ کنند و دیگر نیازی به برگزاری تجمعات نیست.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: پس از نامه معاون سیاسی استاندار فارس برای اجرای این مصوبه، استاندار فارس به وزارت کشور دعوت و از او خواسته شد این نامه معاون سیاسی را لغو کند و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز در تماسی به بنده گفت که موضوع این نامه منتفی است.

جادری با بیان اینکه انتظار داریم مدیران استان فارس از قانون تمکین کنند، گفت: ما اجازه نمی دهیم این کار براساس میل فرماندار لامرد و یا معاون استاندار فارس انجام شود و بنده به عنوان مجری قانون به همراه نمایندگان استان در کنار مردم این منطقه خواهم بود.

وی خاطرنشان کرد: امروز به دلیل ناراحتی و نگرانی که مردم از این موضوع داشتند، آمدیم بگوییم که در کنار آنها هستیم و باید این را قدر بدانیم که همه مدیران و نمایندگان استان روی این موضوع حساس هستند و باید بکوشیم وحدت موجود در استان را تقویت کنیم.

جادری با اشاره به وضعیت گمرکات شهرستان پارسیان، گفت: گمرک شیو در پارسیان یا گاوبندی از ملوانی به تجاری ارتقا پیدا می کند و همچنین بنده از بندر تبن نیز بازدید داشته ام و نیاز است با کار کارشناسی و حضور برخی ادارات گمرک این بندر نیز فعال شود که این موضوع را نیز در راستای تامین معیشت مردم پیگیری خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه صنایع انرژی بر نیز موجب ایجاد اشتغال در پارسیان (گاوبندی) خواهد شد و در آینده برای آن مدیریت و هیئت مدیره مستقل تعیین خواهد شد.

عدم اجرای یک مصوبه پس از سه سال به منزله لغو آن مصوبه است

همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه رئیس جمهور، وزیر کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی در جهت توقف مصوبه غیرکارشناسی انتزاع پنج روستای هرمزگان اهتمام جدی داشته اند، اظهار داشت: عدم اجرای یک مصوبه پس از بیش از سه سال به منزله لغو آن مصوبه است.

محمد آشوری ادامه داد: در پایان دولت قبل با فشارهای سیاسی از استان فارس به شکل خاموش این اتفاق افتاد و در ابتدا می خواستند کل شهرستان گاوبندی را به استان فارس ملحق کنند که از این کار جلوگیری کردیم و ما نمایندگان استان در دفاع از نجابت و حقانیت مردم هرمزگان یک قدم عقب ننشسته ایم.

وی تصریح کرد: در جهت جلوگیری از مصوبه انتزاع، پیشنهادی تحت عنوان تاسیس منطقه آزاد در گاوبندی (پارسیان) را به مقام معظم رهبری ارائه دادیم که این موضوع به رئیس جمهور ارجاع و در شورای عالی مناطق آزاد مطرح شد و این کار گامی بود در جهت مچاله کردن مصوبه غیرکارشناسی که مورد نارضایتی مردم این منطقه شده بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جامعه هرمزگان امروز ثابت کرده هوشیار و بیدار است و با قدم های موثری، توسعه استان را مطالبه می کند.

اجازه نمی دهیم هرمزگان گوشت قربانی شود

در ادامه نیز رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان با بیان اینکه به استناد تمامی مستندات این مصوبه جداسازی روستاها از هرمزگان جایگاه قانونی ندارد و کارشناسی نیست، عنوان کرد: می گویند چون این مصوبه شورای عالی امنیت ملی است قابل لغو نیست اما این مصوبه و نوع ارسال آن خدشه دار است.

حسین هاشمی تختی افزود: این مصوبه می گوید برای استفاده از ظرفیت دریا اتصالی میان استان فارس با دریا صورت بگیرد که این موضوع با الحاق مناطقی از هرمزگان کاملا متفاوت است و می توان با احداث راه آهن و جاده این اتصال را برقرار کرد اما این استنباد نباید شود که بخشی از هرمزگان به فارس الحاق شود.

وی اضافه کرد: هرکس بخواهد در این استان سرمایه گذاری کند ما از آن استقبال می کنیم اما اجازه نمی دهیم هرمزگان گوشت قربانی شود.

هاشمی تختی بیان داشت: ما نمایندگان استان متحد در این راستا ایستاده ایم تا مشکلات و مسائل مردم این منطقه را به طور جدی پیگیری کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد خدشه ای به هرمزگان و شهرستان گاوبندی وارد شود و باید توجه داشته باشیم که اجازه ندهیم کسی این اتحاد و انسجام و آرامش مردم را برهم بزند.

برای لغو این مصوبه وزیر کشور را به مجلس می کشانم

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس نیز بیان داشت: همه باید دست برادری و وحدت به هم بدهیم و در برابر تجاوز به خاک هرمزگان ایستادگی کنیم.

حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر گفت: ما الحاق را ابدا قبول نداریم و قول می دهم برای لغو این مصوبه وزیر کشور را به مجلس بکشانم.

استان هرمزگان از این امتحان بزرگ سربلند بیرون آمد

نماینده مردم بندرعباس، بندرخمیر، قشم، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس نیز عنوان کرد: خوشحالیم استان هرمزگان سربلند از این امتحان بزرگ بیرون آمد و جنگ روانی برخی مسئولان استان فارس که سعی داشتند آرامش استان را بر هم بزنند بی اثر ماند.

احمد مرادی افزود: برای اولین بار در تاریخ هرمزگان گردهمایی همبستگی و نه گفتن به زورگویان را دیدیم و ما همه تا پای جان در کنار مردم خوب خواهیم ماند و امیدواریم شاهد لغو کامل این مصوبه غیرقانونی و غیرکارشناسی باشیم و حتما در این خصوص وزیر کشور را به مجلس خواهیم کشاند.

پارسیان گنجینه و نگین زرین هرمزگان است

فرماندار پارسیان نیز با بیان اینکه پارسیان گنجینه و نگین زرین هرمزگان است، عنوان کرد: مردم این شهرستان علاقه مند به فعال سازی گمرک تجاری و ملوانی تبن همانند گمرک شیو هستند.

محمد رادمهر افزود: همه مردم خواهان لغو مصوبه غیرکارشناسی انتزاع پنج روستا هستند که مغایر قانون است. مردم این شهرستان لغو مصوبه را از نمایندگان خود در خانه ملت خواستارند.

مجوز گمرک تبن صادر شود

عضو شورای اسلامی شهرستان پارسیان نیز بیان داشت: یک منطقه جغرافیایی نمی تواند جزو دو استان باشد و ما می گوییم استاندار و نمایندگان و مردم هرمزگان می توانند مشکلات معیشتی این مناطق را حل کنند.

علی قاسمی گفت: دریای سمت جنوب این پنج روستا جزومحدوده پارک ملی نایبند است و امکان تغییر کاربری ندارد و این مصوبه تحت عنوان منطقه آزاد در این پنج روستا امکان پذیر نیست و باید مطابق مسائل زیست محیطی لغو شود.

وی تصریح کرد: مردم از دولت و گمرک ایران تقاضا دارند مجوز برای گمرک تبن صادر شود و مردم همه امکانات راه اندازی آن را آماده می کنند و این کار راه حل کوتاه مدت رفع مشکلات معیشتی مردم است.

عضو شورای اسلامی شهرستان پارسیان افزود: تقاضای دیگر ما این است که منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان از حالت نیمه مستقل از منطقه لامرد به منطقه ای مستقل تبدیل شود تا با این اقدامات جلوی این مصوبه غیرکارشناسی و غیرقانونی الحاق را بگیریم.

امام جمعه اهل سنت پارسیان نیز بر لزوم لغو این مصوبه و یکپارچه ماندن هرمزگان تاکید کرد.

این برنامه با حضور و استقبال گسترده مردم روستاهای سروباش، فارسی، اکبری، تمبو شمالی و تمبو جنوبی بخش کوشکنار شهرستان پارسیان (گاوبندی) درمسجد روستای فارسی برگزار شد که در آن مردم مخالفت خود با مصوبه جداسازی این پنج روستا از هرمزگان و الحاق آن به استان فارس را اعلام کردند.