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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

«اطلاعات مرکزی» کمدی حادثه‌ای یک مامور «سیا»

«اطلاعات مرکزی» کمدی حادثه‌ای یک مامور «سیا»

فیلم کمدی «اطلاعات مرکزی» که اکنون در اکران بین المللی است داستانی پلیسی حادثه‌ای را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، فیلم کمدی حادثه ای «اطلاعات مرکزی » داستان باب استون پسر درسخوان چاقی است که همیشه در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت ولی بیست سال بعد در دیدار گروهی همکلاسی ها او با قواره دیگری ظاهر می شود.

باب یک مامور خطرناک سازمان جاسوسی آمریکا شده است. در ادامه دیدار، باب استون یکی از همکلاسی های سابق را می بیند، او حسابداری (بازی کوین هارت) است که تند حرف می زند اما مامور سیا برای انجام کارهای خطرناک شدیدا به این حسابدار نیاز دارد.

افتتاحیه این فیلم کمدی آمریکایی با حضور دواین جانسون و کوین هارت، یکی از معروفترین و بهترین کمدین های امروز آمریکا در لس انجلس برگزار شد.

فیلم ساخته راسون مارشال تربر است که کارنامه موفقی در ساخت فیلم های کمدی دارد. فیلم جدید با بهره بردن از بازی کوین هارت و دواین جانسون نیز چشم انداز خوبی برای موفقیت دارد.

کد مطلب 3688001

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