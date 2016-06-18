فضا و ظرفیت میناب در کشور معرفی شود/ نقد منصفانه عامل رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر مهدی نخعی صبح شنبه در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران شهرستان با اشاره به رسالت خطیر خبرنگاران و رسانه در جامعه بیان داشت: رسانه ها می توانند با پرداختن به موضوعات مختلف در شهرستان چهره آن شهر را در دو حالت خوب و بد جلوه دهند و توجه و فضای فکری جامعه را به سمت خود جلب کنند.

نخعی با بیان اینکه کار وحرفه خبرنگاری بسبار سخت و دشوار است بیان داشت: متاسفانه بعضی از رسانه ها به دنبال آن هستند تا چهره شهرستان را به صورت واقعی معرفی نکنند ویک جو منفی را علیه این شهرستان در استان وکشور راه اندازی کنند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب عنوان کرد: این شهرستان باید به واسطه توجه رسانه ها هم در استان و هم در کشور به درستی معرفی شود و از همه ظرفیتها و منابع انسانی ارزشمند که در این منطفه حضور دارند به درستی استفاده کرد.

معاون استاندار هرمزگان گفت: در دنیای امروز اگر بخواهیم موضوعی را به جهانیان معرفی کنیم رسالت مهم آن بر عهده خبرنگاران و رسانه ها است تا بتواند فضای فکری مردم را نسبت به آن موضوع تحول بخشد.

وی در خصوص پرداختن یکی از رسانه های جمعی به موضوعی ونسبت دادن مردم و شهرستان به آن که هیچ سنخیتی هم با آن ندارد گفت: فضای نقد بر هیچ رسانه ای در شهرستان بسته نیست اما رسانه باید بتواند با پرداختن به هر موضوعی چهره شهرستان ومردم آن منطقه را با تصویر غلط به کشور وجامعه معرفی نکند.

نخعی بیان داشت: با این شیوه کاری یک رسانه جمعی که سبب راه اندازی تصویر غلط در اذهان عمومی به ویژه سرمایه گذاران می شود فضای سرمایه گذاری در شهرستان را به خطر می اندازد.

فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: امروزه بخشهایی ار رسانه های کشور دچار سیاه نمایی شده است که هیچ مسئولی با این روش کار کردن موافق نیست اما اگر به شیوه درست باشد می توانند در فضای نقد منصفانه مشکلات شهر ومسئولان را بیان کنند.

فرماندار میناب با اشاره به روز ۲۴ خرداد گفت: با آنکه هر انتخابی در فضای سیاسی کشور توسط مردم صورت می گیرد در آن روزها با آن شرایط موجود در فضای کشورمردم به این دولت چراغ سبز نشان دادند که این نشان از اعتماد مردم به دولت اعتدال وتدبیر بود.

نخعی گفت: این دولت توانست با کنترل کشور چرخه تورم را نگه دارد ودر شرایط تحریم و بی پولی آن را کاهش دهد .

فرماندار میناب بیان داشت: رسانه ها که نقش به سزایی در معرفی دستاوردهای دولت دارند با رعایت رسالت خطیر خود می توانند در کنترل فضای کشور نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

نخعی عنوان کرد: متاسفانه برخی رسانه های مخالف دولت با قرار گرفتن در مقابل آن و با سیاه نمایی سعی بر تخریب عملکرد دولت دارند که مردم این گونه سیاه نمایی را از سوی رسانه های وابسته به مخالفان نمی پذیرند.

وی با اشاره به اینکه هر مسئولی از خبرنگار و نقد آنها فراری باشد ترسو است عنوان کرد: نقد منصفانه همراه با پیشنهاد مناسب نه تنها سبب دوری از بسیاری از کاستی ها ومشکلات می شود بلکه با هوشیار کردن مسئولان آنها را در مسیر توجه بیشتر به اعمال خود قرار می دهد.

فرماندار میناب بعد از شنیدن نظرات و پیشنهادهای خبرنگاران گفت: به مشکلات جامعه رسانه در شهرستان رسیدگی و به پیشنهاد های سازنده آنها توجه وجامه عمل می پوشانیم.