افزایش مراجعه مصدومان تصادفات رانندگی به پزشکی قانونی قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پزشکی قانونی قم، فرزانه مهدی زاده گفت: در دو ماه نخست سال جاری تعداد ۶ هزار و ۴۶۶ مورد مراجعه به ادارات پزشکی قانونی استان انجام شده که از این تعداد ۱۳۱ مورد مربوط به معاینه اجساد و مابقی در حوزه معاینات سرپایی بوده است.

وی افزود: از تعداد ۶ هزار و ۳۳۵ مورد مراجعه انجام شده به واحد معاینات اداره در دو ماه نخست سال جاری، یک هزار و ۴۸۸ مورد مربوط به معاینه و بررسی صدمات افراد در تصادفات بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی قم همچنین به آمار مراجعات دو ماهه نخست سال قبل اشاره کرد و افزود: مقایسه آمار مراجعات سرپایی در این مدت و مدت مشابه سال جاری حاکی از رشد ۷ درصدی تعداد مراجعات به پزشکی قانونی قم در سال ۱۳۹۵ است. به طوری که این آمار از ۵ هزار و ۸۹۹ مورد در سال قبل به ۶ هزار و ۳۳۵ مورد در سال جاری رسیده است.

مهدی زاده همچنین از افزایش آمار آسیب دیدگان حاصل از نزاع و درگیری نیز در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اضافه کرد: یک هزار و ۶۱۰ پرونده بررسی صدمات ناشی از درگیری مراجعان در فروردین واردیبهشت سال جاری در پزشکی قانونی قم تشکیل شده که حاکی از رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.