مسابقه تیراندازی اهداف ثابت در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت تیراندازی استان بوشهر، به مناسبت ماه مبارک رمضان یک دوره مسابقه تیراندازی در رشته اهداف ثابت تفنگ بادی ۱۰ متر و تپانچه بادی ۱۰ متر در هیئت تیراندازی استان بوشهر برگزار شد.

در این دوره ۲۵ نفر شرکت کردند که در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر آقایان بهزاد آلتوان با۵۶۲ امتیاز، رسول غنفری با ۵۵۱ امتیازو حمید ظروفچیان با ۵۴۲ امتیاز مقام‌های اول تا سوم و در بخش بانوان فاطمه کرمزاده با۳۸۹ امتیاز، زینب معماری با ۳۷۰ امتیاز و سارا محمدی با ۳۵۱ امتیاز به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته تپانچه آقایان، محمد تاج دینی با ۵۳۷ امتیازمقام اول، سید احمد بلادی با ۵۳۰ امتیاز مقام دوم و رضا بردستانی با ۵۱۶ امتیاز مقام سوم را کسب کردند و در بخش بانوان نیز سارا علیزاده با ۳۶۳ امتیاز مقام اول، نوشین پی‌خسته با ۳۵۵ امتیازمقام دوم و سیده فاطمه حسینی با ۳۴۶ امتیاز مقام سوم را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این مسابقات به نفرات برتر از سوی هیئت تیراندازی استان بوشهر جوایز نفیسی اهدا شد.