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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

رئیس هیئت والیبال آذربایجان غربی:

آکادمی والیبال در آذربایجان غربی راه اندازی می‌شود

آکادمی والیبال در آذربایجان غربی راه اندازی می‌شود

ارومیه - رئیس هیئت والیبال آذربایجان غربی از راه اندازی آکادمی تخصصی والیبال در مجموعه ورزشی تختی ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم فروزان صبح شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از سالن ورزشی شماره یک تختی ارومیه اظهار داشت: هم اینک سالن‌های مجموعه ورزشی تختی نیاز باز سازی و تعمیرات اساسی دارند.

وی گفت: با توجه به تخصصی کردن ورزش پایه برای استان آذربایجان غربی احداث آکادمی تخصصی والیبال که در آن بتوان نسبت به کشف استعدادها و پرورش آنها پرداخت ضروری است.

فروزان ادامه داد: هیئت والیبال آذربایجان غربی تمام توان خود را برای راه اندازی آکادمی تخصصی والیبال بکار گرفته است.

وی گفت: برخی مشکلات موجود در مجموعه ورزش تختی ارومیه زیرساختی است و بعضاً سالنها دیگر قابل استفاده نیستند بنابراین امیدواریم با حمایت استاندار ورزش دوست و مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به  زودی عملیات ساخت و بازسازی و تعمیر اساسی این سالن را آغاز کنیم و سپس آکادمی تخصصی والیبال استان دران راه اندازی شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید اظهار داشت: افتتاح آکادمی والیبال استان در شهرستان ارومیه می‌تواند نسبت به رشد والیبال این خطه که در این رشته سرآمد کشور و حتی آسیا است کمک کند.

قربانعلی سعادت در این بازدید دستورات لازم برای آغاز عملیات تعمیر و بازسازی بخشی از مجموعه ورزشی تختی برای افتتاح اولین آکادمی تخصصی والیبال آذربایجان غربی را صادر کرد.

کد مطلب 3688190

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