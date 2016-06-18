به گزارش خبرنگار مهر، کریم فروزان صبح شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از سالن ورزشی شماره یک تختی ارومیه اظهار داشت: هم اینک سالن‌های مجموعه ورزشی تختی نیاز باز سازی و تعمیرات اساسی دارند.

وی گفت: با توجه به تخصصی کردن ورزش پایه برای استان آذربایجان غربی احداث آکادمی تخصصی والیبال که در آن بتوان نسبت به کشف استعدادها و پرورش آنها پرداخت ضروری است.

فروزان ادامه داد: هیئت والیبال آذربایجان غربی تمام توان خود را برای راه اندازی آکادمی تخصصی والیبال بکار گرفته است.

وی گفت: برخی مشکلات موجود در مجموعه ورزش تختی ارومیه زیرساختی است و بعضاً سالنها دیگر قابل استفاده نیستند بنابراین امیدواریم با حمایت استاندار ورزش دوست و مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به زودی عملیات ساخت و بازسازی و تعمیر اساسی این سالن را آغاز کنیم و سپس آکادمی تخصصی والیبال استان دران راه اندازی شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید اظهار داشت: افتتاح آکادمی والیبال استان در شهرستان ارومیه می‌تواند نسبت به رشد والیبال این خطه که در این رشته سرآمد کشور و حتی آسیا است کمک کند.

قربانعلی سعادت در این بازدید دستورات لازم برای آغاز عملیات تعمیر و بازسازی بخشی از مجموعه ورزشی تختی برای افتتاح اولین آکادمی تخصصی والیبال آذربایجان غربی را صادر کرد.