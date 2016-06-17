اقتدار اقتصادی با مذاکرات غربی غیرممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد موسوی در خطبههای نماز جمعه جاجرم اظهار داشت: مشکلات اقتصادی که جامعه با آن دستبهگریبان است با مذاکرات اقتصادی با غرب قابلحل نیست و تنها راهحل آن اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.
موسوی افزود: یکی از معضلاتی جامعه امروز که مقام معظم رهبری نیز به آن توجه ویژه دارند مشکل اشتغال جوانان است که مسئولان موظفاند زمینه اشتغال جوانان را ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: همچنین مسئولان باید با تقویت بنیه اقتصادی زمینه رشد و شکوفا شدن استعداد جوانان را در جامعه فراهم کنند.
امامجمعه جاجرم در ادامه به هفته اکرام و ایتام اشاره و تصریح کرد: ماه رمضان فرصت مناسبی است تا با رسیدگی به ایتام و نیازمندان بیشتر درد و رنج آنها را درک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: انسانهای صادق و باتقوا کسانی هستند که رسیدگی به حال محرومین و نیازمندان را وظیفه خود میدانند.
موسوی گفت: هدف از انقلاب خدمترسانی به همه آحاد مردم بود تا بیتالمال در خدمت تمام مردم باشد نهفقط در دست طبقه خاص جامعه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه فساد اقتصادی، حقوقهای میلیونی و بهویژه ضررهایی که به بیتالمال واردشده است که از مسئولان سه قوا درخواست داریم به این قضیه ورود پیدا کنند تا بیتالمال به مردم بازگردد.
امامجمعه جاجرم در ادامه با اشاره به آسیبهای مواد مخدر به خانوادهها اظهار داشت: مواد مخدر یکی از مهمترین مسائلی است که سبب از بین رفتن بنیان خانوادهها میشود و این بلای خانمانسوز نیز در بین جوانان علاوه بر سرخوردگی و از دست دادن عزتنفس، ضررهای جبرانناپذیر را به جامعه وارد میکند.
موسوی بابیان اینکه اعتیاد سبب عقبافتادگیهای علمی، اخلاقی و شخصیتی جوانان میشود تصریح کرد: یکی از راههایی که دشمن بهوسیله آن به جوامع مختلف نفوذ پیدا میکند اعتیاد جوانان است چراکه جامعه معتاد توان مقابله بانفوذهای فرهنگی و نظامی دشمن را ندارد.
وی گفت: امروزه عربدهکشی آمریکا در دنیا به خاطر قدرت نظامیاش است و با همین قدرت نظامی به کشورهای مختلف همسایه حمله کرده است.
امامجمعه جاجرم اظهار داشت: امریکا به دنبال از بین بردن قدرت موشکی ایران است اما این در حالی است که ما هیچگاه به دنبال تجاوز به دیگر کشور ها نبوده و نیستیم اما به خاطر حفاظت از آبوخاک خود هیچگاه از فعالیتهای دفاعی دست بر نخواهیم داشت.
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