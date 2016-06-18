خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در ترکیب جدید و پرتعداد هیئت مدیره باشگاه مقاومت علاوه بر برخی نیروهای سپاه پاسداران در بخش های مختلف نام برخی مدیران شهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان و یک عضو شورای شهر کرج هم دیده می شود و این بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در استان برای کم کردن مشکلات، معنی می دهد.

مقاومت در دو فصل حضور خود در لیگ برتر فوتسال با مشکلات و تنگناهای مالی شدیدی روبرو بوده است و همین مسئله آنها را علیرغم شایستگی در پایین جدول قرار داده است با این حال به نظر می رسد در دور جدید فعالیت های این باشگاه می توان به روزهای آینده امید بست و هم افزایی بیشتری را برای تدارک تیمی قدرتمندتر شاهد بود.

فوتسال رشته اصلی و به نوعی هویت باشگاه مقاومت در کشور محسوب می شود و حضور چهار تیم بزرگسالان، امید، جوانان و نوجوانان در لیگ های کشور فصلی پرحجم و سنگین را برای این باشگاه رقم زده است و در این میان آنچه از همه مهمتر است جدی گرفته شدن این تیم ها و نیازهایشان از سوی هیئت مدیره و مجموعه مدیران استانی است.

مقاومتی ها در حال حاضر از داشتن سالنی اختصاصی برای انجام تمرینات خود محروم اند و این باشگاه فاقد یک ساختمان مستقل اداری برای پاسخگویی به مخاطبان خود است که باید به شکل جدی و در اسرع وقت برای حل ریشه ای آن اقدام کرد مقاومتی ها در حال حاضر از داشتن سالنی اختصاصی برای انجام تمرینات خود محروم اند و این باشگاه فاقد یک ساختمان مستقل اداری برای پاسخگویی به مخاطبان خود است که باید به شکل جدی و در اسرع وقت برای حل ریشه ای آن اقدام کرد.

از دیگر سو این باشگاه برای جذب بازیکن و بستن تیمی قدرتمند نیاز به منابع مالی پایدار دارد که ضروری است نهادها و ارگان هایی چون شهرداری و استانداری به یاری بیایند و برای گره گشایی در این بخش نقش اثربخش تری را ایفا کنند.

البته این موضوع مورد اذعان و تاکید مدیرعامل این باشگاه نیز قرار دارد و وی در گفتگوی هفته گذشته خود با مهر به کسب عنوانی بهتر در لیگ برتر فوتسال و حمایت استان برای ارتقا جایگاه این تیم در فوتسال کشور تاکید کرده است.

محمد خالقی اظهار کرد: در فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور حضور در نیمه نخست جدول و کسب رتبه تک رقمی را هدف گذاری کرده ایم و آماده سازی تیم هم بر همین اساس خواهد بود.

وی افزود: فصل گذشته در دومین تجربه حضورمان در لیگ برتر فوتسال جایگاه دهم را کسب کردیم و در فصل جدید تلاش مجموعه باشگاه کسب یک رتبه تک رقمی و قرار گرفتن در نیمه نخست جدول ۱۴ تیمی مسابقات است.

وی افزود: با شکل گیری هیئت مدیره جدید و نگاه مثبتی که مجموعه اعضا برای موفقیت تیم دارند این هدف دور از دسترس نیست و با کمی تلاش و تدارک مناسب دست یافتنی است.

وی تصریح کرد: در تلاشیم با موافقت هیئت مدیره و تامین بودجه نسبت به جذب بازیکنان مورد نیاز اقدام کنیم تا بتوانیم تیم را در نقاطی که نیاز است تقویت کنیم.

مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز سال جاری را سالی پر حجم برای باشگاه مقاومت عنوان کرد و گفت: علاوه بر تیم فوتسال تیم های امید، جوانان و نوجوانان باشگاه نیز در لیگ فوتسال کشور حضور دارند و هدایت و مدیریت این چهار تیم کار دشواری است و ضروری است مجموعه مسئولان استان جدی تر موضوع حمایت از این باشگاه را دنبال کنند.

در پایان باید گفت؛ مقاومت این روزها به نماد ورزش البرز مبدل شده است و در سایه تلاش نهادی چون سپاه پاسداران فضا برای شکل گیری یک باشگاه مردمی در استان مهیا شده است.

امید می رود مجموعه کسانی که می توانند در موفقیت این باشگاه اثرگذار باشند پای کار بیایند و در حد توان و مقدورات خود بستر لازم برای رشد و تعالی آن را مهیا کنند تا این تیم در تجربه سوم حضور خود در لیگ برتر فوتسال کشور قانع به عنوان دو رقمی و پایین جدولی نباشد و خود را در قامت یک مدعی و از استان فوتسال خیز البرز نشان دهد.