افیون همراه با چاشنی سرب/ پرواز به ایستگاه مرگ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ثمین مامقانی نژاد: علامت ظاهری اکثرشان یکی است، همه به علت دردهای شکمی شدید به بیمارستان مراجعه می‌کنند.

تصور و تشخیص اولیه آپاندیسیت است یا مشکلات گوارشی، اما موضوع چیزی دیگری است. مساله ای که از سوی بیمار مخفی نگاه داشته می‌شود اما پس از انجام آزمایش خون، حقیقت رخ می‌نمایاند؛ سوء مصرف مواد مخدر، آن هم مواد مخدری که سرب چاشنی‌اش کرده‌اند!

سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر می‌خواهند سودهای کلانشان را به هر قیمت بیشتر کنند و سنگینی سرب راه حل خوبی برای درآمد بیشتر است تا وزن تریاکشان بالاتر رود، بی تفاوت به آن که این سنگینی، چه سایه سهمگینی بر سر مصرف کننده مواد مخدر خواهد انداخت؛ سایه مرگ.

مشکل اعتیاد هنوز در جامعه حل نشده که مشکل دیگری از ورای آن بیرون می زند. مواد مخدری که طی چند روز یا حداکثر چند ماه از بدن خارج می‌شود، امروز با ناخالصی‌های مرگبار و خطرناکی همراه شده که حتی پس از ده‌ها سال از بدن پاک نمی‌شود.

«درد» روی «درد» آمده و معضل وجود عناصر سمی و خطرناک در مواد مخدر که اخیراً عرض اندام می‌کند، به سان همان تمثیل «قوز بالای قوز» است که مصرف کنندگان و خانواده‌هایشان را با مشکلاتی پیچیده‌تر از مشکل مصرف مواد مخدر و ترک آن، روبرو کرده است.

این نشئگی چیزی جز تشنج، فلج، اغما و مرگ را هدیه نمی‌دهد و در بهترین حالت، بیمار دچار کم خونی شدید و دردهای غیرقابل تحمل می‌شود و اما سرب خوش نشین خوبی است که میزبانش را گاهی تا پایان عمر تنها نمی‌گذارد و حتی با وجود ترک اعتیاد، عوارض سرب موجود در بدن ممکن است در هر زمان به هر شکلی بروز کند.

سونامی مسمومیت با سرب، کوه یخی که نیمه پنهان دارد

سردبیر مجله تخصصی سم شناسی و مسمومیت‌های ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر نگرانی زیادی از بروز سونامی مسمومیت با سرب، در مصرف کنندگان مواد مخدر وجود دارد چرا که بسیاری از این افراد مسمومیتشان تشخیص داده نمی‌شود یا علائمی خفیفی مانند بی اشتهایی و خستگی دارند که به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند اما میزان سرب در خون آنها بالا و در حد مسمومیت است.

حسن صلحی گفت: طی سال‌های گذشته در سطح کشور سالانه کمتر از ۵۰ مورد بستری به علت مسمومیت با سرب داشتیم اما در چند ماه گذشته تنها در شهر اراک، بیش از ۲۰۰ نفر به سبب مسمومیت با سرب و بروز علائم بالینی این مسمومیت بستری شده‌اند.

وی افزود: شایع‌ترین علامت مسمومیت با سرب در مراجعان بیمارستانی، مشکلات گوارشی و دردهای شدید شکمی و مفصلی است که وجه اشتراک این بیماران، مصرف خوراکی تریاک بوده است.

رئیس دانشکده پزشکی اراک گفت: نیمه عمر سرب بسیار طولانی است و سال‌های زیادی طول می‌کشد تا از خون و مغز استخوان خارج شود، بنابراین علائم این بیماری ممکن است حتی پس از درمان مسمومیت نیز در سال‌های بعد بروز کند و روند درمان آن نیز بسیار طولانی است.

صلحی بیان کرد: آمار سالانه مسمومیت سرب در دنیا بسیار کم است بنابراین میزان تولید داروهای این بیماری نیز کم بوده و به همین سبب در سطح کشور با کمبود نسبی این داروی وارداتی مواجه هستیم.

سردبیر مجله تخصصی سم شناسی و مسمومیت‌های ایران خاطرنشان ساخت: پیشنهاد ما به بیمارانی که دچار مسمومیت با سرب به علت مصرف مواد مخدر هستند این است که یا اعتیاد را ترک کنند و یا با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد، اقدام به مصرف شربت تریاک کنند و از مصرف خوراکی تریاکی که از فروشندگان مواد مخدر تهیه می‌شود خودداری کنند.

افزایش مراجعات بیمارستانی مسمومیت با سرب طی ۴ماه گذشته

رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: از اواخر اسفند ماه سال ۹۴ با مراجعات بیمارستانی مسمومیت با سرب به این مرکز درمانی مواجه شدیم و طی دو ماه گذشته مراجعات آن به اوج خود رسید به طوری که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر به علت مسمومیت سرب به این مرکز درمانی مراجعه کرده و بستری شده‌اند.

سیدمحمد جمالیان اظهار داشت: این بیماران با علائم مختلفی از جمله شکم درد شدید و یا کم خونی بسیار شدید مراجعه می‌کنند و در برخی موارد که مسمومیت شدید بوده منجر به تشنج مغزی و فلج اندام‌ها شده است.

فلج اندام‌های بدن و بروز علائم عفونت مغزی به سبب مسمومیت سرب

وی افزود: طی چهار ماه گذشته از میان مراجعات مسمومیت با سرب، چهار مورد دچار فلج در اندام‌های فوقانی شده بودند که البته این عدم توانایی حرکتی، با تجویز دارو قابل درمان است اما گاهی یک سال یا بیشتر زمان می‌برد.

رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) اراک بیان کرد: برخی بیماران به سبب وجود سرب در خون دچار علائم عفونت ویروسی مغزی شده بودند و اوایل مراجعات بیماران، درد شکمی سبب به وجود آمدن این تصور می‌شد که مشکل آپاندیس دارند و پس از عمل آپاندیس و بهبود پیدا نکردن دردهای شکمی و انجام اندازه گیری سرب خون، مشخص شد این افراد به سبب مسمومیت سرب دچار این علائم شده‌اند.

جمالیان تصریح کرد: طی این مدت دو مورد از کسانی که به سبب علائم مسمومیت با سرب مراجعه کرده بودند فوت شدند که البته هنوز از سوی پزشکی قانون تأیید نشده که دقیقاً به همین دلیل فوت کرده‌اند یا نه، اما هر دو مورد دچار مسمومیت و وجود سرب در خون بودند.

روش مصرف استنشاقی تریاک نیز مسمومیت سربی به دنبال دارد

وی خاطرنشان ساخت: تصور اشتباهی که مصرف کنندگان مواد مخدر دارند این است که اگر تریاک را نخورند و از طریق استنشاقی مصرف کنند دچار مسمومیت سرب نخواهند شد اما این تصور به کلی اشتباه است و سرب موجود در تریاک، از طریق مصرف استنشاقی نیز وارد خون می‌شود.

رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) گفت: در حال حاضر بخش مسمومیت‌های این مرکز درمانی، ۳۵ تخت بیمارستانی دارد و روزانه ۲۰ تخت این بیمارستان توسط بیمارانی که به سبب مصرف تریاک سرب دار مسموم شده و مراجعه می‌کنند اشغال می‌شود.

جمالیان افزود: برخی از روزها حدود ۲۰ نفر با علائم ذکرشده به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند که پس از انجام آزمایش اندازه گیری سرب خون، مشخص می‌شود مسمومیت سرب دارند و تمامی این افراد مصرف کننده مواد مخدر و تریاک هستند.

روند درمان مسمومیت با سرب طولانی و بسیار هزینه بر است

وی خاطرنشان ساخت: علاوه بر مراجعات زیاد در این زمینه، مساله طولانی بودن روند درمان، شرایط را برای این بیماران و مراکز درمانی بسیار مشکل می‌سازد چرا که برخی از این بیماران باید بیش از ده روز بستری باشند تا علائم مسمومیت سرب کم کم در آنها بهبود یابد.

جمالیان اظهار داشت: مساله دیگر تأمین داروهای این بیماران است چرا که داروهای مسمومیت با سرب در داخل کشور تولید نمی‌شود و وارداتی است، این مساله از سویی تأمین دارو را با توجه به مراجعات متعدد با مشکل و کمبود مواجه می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های گزافی روی دست بیماران و خانواده‌های آنها می‌گذارد.

رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) افزود: هر بیمار برای طی دوره درمان مسمومیت سرب خود باید حداقل ۶۰ عدد قرص مصرف کند که فقط هزینه تهیه این تعداد قرص، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی تصریح کرد: داروهای درمان مسمومیت با سرب داروهای رایجی نیستند و فقط در برخی کشورها تولید می‌شوند، بنابراین برای تهیه این داروها مشکل وجود دارد و گاهی با کمبود دارو و آمپول در این زمینه مواجه می‌شویم.

بروز نارسایی کلیوی و کبدی به علت مصرف تریاک آلوده به سرب

جمالیان گفت: مسمومیت سرب گاهی به مدت طولانی حتی یک سال، افراد را درگیر خود می‌کند و در صورت مصرف مجدد مواد مخدر دارای سرب، مجدداً بروز خواهد کرد و برخی از عوارض وجود این ماده در خون تا سال‌ها بیمار را درگیر می‌کند چرا که سرب در مغز استخوان رسوب می‌کند.

رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) با اشاره به علائم بلند مدت وجود این ماده در خون گفت: رسوب سرب در خون و مغز استخوان در بلند مدت سبب نارسایی‌های کلیوی و کبدی و کم خونی شدید می‌شود و اگر مصرف تریاک آلوده به سرب تداوم پیدا کند، می‌تواند کاهش سطح هوشیاری، اغما و مرگ را نیز به دنبال داشته باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندی پیش در مورد وجود ناخالصی های خطرناک و سمی همچون سرب در مواد مخدر هشدار داده بود اما به نظر می رسد این موضوع مغفول مانده و بیش از پیش به کار رسانه ای نیاز دارد تا جامعه را در این زمینه به آگاهی برساند.

مصرف تریاک در یک سال اخیر به سبب کنترل و کم شدن تولید مواد مخدر صنعتی، افزایش یافت و این افزایش تقاضا سوداگران مرگ را بر آن داشت تا سود روی سود بگذارند و با افزودن سرب به تریاک، پروسه نابودی تدریجی مصرف کنندگان این ماده مخدر را رقم بزنند.