پيروزي سپهوندي در رقابتهاي بوكس كسب سهميه المپيك در باكو

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابت های جهانی بوکس باکو که آخرین شانس بوکسورهای آماتور برای کسب سهمیه المپیک به شمار می رود، با حضور ۴۶۹ بوکسور از ۱۰۵ کشور از روز گذشته در شهر باکو آذربایجان در حال پیگیری است.

احسان سپهوندی نماینده وزن ۵۶ کیلوگرم کشورمان در نخستین گام مقابل "آدرین کوال" از لهستان در سه راند متوالی به پیروزی دست یافت.وي در دور بعدی این رقابت ها با "فهیم هاماچی" از الجزایر روبه رو خواهد شد.

در ادامه این رقابت ها امشب محمد علی شهیدی در به اضافه ۹۱ کیلوگرم با "آلکسی زاواتین" از مولداوری دیدار خواهد کرد.

طبق اعلام فدراسیون جهانی بوکس(آیبا) در رقابت های جهانی باکو در مجموع ۳۹ بوکسور جواز حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو را کسب خواهند کرد.

این رقابت ها در سالن "سرحدچی" که در سال ۲۰۱۰ میزبان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان بوده و حدود ۱۲۰۰ نفر گنجایش دارد، برگزار می‌شود.

ترکیب تیم ملی بوکس کشورمان برای حضور در رقابت های جهانی باکو به قرار زیر است:

۵۲کیلوگرم: سجاد محمدپور

۵۶ کیلوگرم: احسان سپهوندی

۶۰کیلوگرم: فروتن گل آرا

۶۴ کیلوگرم: هادی ماکویی

۶۹کیلوگرم: امین قاسمی پور

۷۵کیلوگرم: سیاوش امیدی

۹۱کیلوگرم: سالار غلامی

به اضافه ۹۱ کیلوگرم: محمد علی شهیدی

کادر فنی:عبدالرضا انصاری، علیرضا استکی، اصغر اشرفی ، همایون امیری و مهدی شفیعی

تیم ایران در اوزان ۴۹ و ۸۱ کیلوگرم نماینده ای به این مسابقات اعزام نکرده است.