برخورد با کارگران شایسته شهرداری اهواز نبود/ آنها حق اعتراض دارند

ناجی سواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز جمعه شهرداری منطقه چهار استعلام کردم و این کارگران آزاد شده اند. پنجشنبه شب با جواد کاظم نسب الباجی و همایون یوسفی نمایندگان اهواز در مجلس جلسه ای برگزار کردیم و قاضی کشیک هم با قید ضمانت حکم آزادی آنها را صادر کرد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: شهردار اهواز اعلام کرد که پرداخت حقوق این کارگران به روز بوده ولی خود کارگران بابت کم بودن حقوق اعتراض دارند و این در حالی است که وضعیت پرداختی این کارگران از سایر مناطق هم بهتر است.

کارگران شاکی نداشتند

وی یادآور شد: شهرداری و شورای شهر از این کارگران شاکی نبوده و خودشان اختیاری به همراه پلیس رفتند.

سواری در واکنش به تعجب آمیز بودن این استدلال مبنی بر اینکه آیا می شود خودشان با پلیس رفته باشند و نیروی انتظامی بدون شکایت کسی را دستگیر نمی کند، اعلام کرد: این کارگران تجمع کرده و مانع از جمع آوری زباله ها شدند. وقتی خودروی نیروی انتظامی در صحنه حاضر شد و به آنها اعلام کرد که نباید مانع جمع آوری زباله ها شوید و اگر کسی علاقمند به کار کردن نیست همراه ما بیاید، چند نفر از کارگران همراه آنها رفته و برخی نیز با دوچرخه به دنبال آنها رفته و گفتند که ما نیز نمی خواهیم کار کنیم.

این عضو شورای شهر اهواز گفت: هر هفته یک تجمع از کارگران فضای سبز و غیره مقابل شورای شهر برگزار می شود و انجام چهار تجمع به صورت ماهانه دیگر عادی شده و هیچ مشکلی هم با آنها نداشتیم ولی باید مشخص شود که چه مسئله ای پشت پرده این تجمع اخیر بوده و چرا بیانیه های مختلفی در شبکه های اجتماعی پخش می شود.

وی در پایان عنوان کرد: باید مشخص شود که چه کسانی به آنها خط می دهند و پشت این قضایا هستند.

مدیریت شهرداری در برخورد با کارگران خوب نبود

جانعلی خورشیدی دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ناحیه شهرداری چنین برخوردی با کارگران را نمی پذیرم و به عقیده من این مسئله خوب مدیریت نشد. می توانستند برخورد بهتری داشته باشند ولی از ناحیه قضائی نمی توانم اظهار نظری داشته باشم.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص مشکلات کارگران شهرداری های استان از قبل تذکرات بسیاری دادم و به همه مسئولان توصیه کردم تا آنها را دریابند ولی متأسفانه مسئولان مربوطه اقدامی مثل نظارت بر پیمانکاران که حداقل در خصوص حل مشکلات کارگران برای پرداخت حقوق باشد را هم شاهد نبودیم.

آقایار حسینی ادامه داد: بسیاری از این کارگران به ویژه بخش پیمانکاری متوسط سه ماه حقوق دریافت نکردند و حتی ۵ یا ۶ ماه هم حقوق نگرفته اند.

وی در ارتباط با ۲۰ کارگر آزاد شده شهرداری منطقه چهار گفت: این کارگران دو مطالبه داشتند. یکی اینکه دو ماه حقوق دریافت نکردند و دوم اینکه عیدی و پاداش سال گذشته و حقوقشان هم بر اساس قانون کار پرداخت نشده است.

برخورد قضائی و انتظامی با کارگران منطقی نبود

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان بیان کرد: این کارگران باید با اضافه کار و حق اولاد حقوقی بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را دریافت کنند ولی بر اساس اعلام کارگران پیمانکار حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را به آنها پرداخت کرده است.

حسینی عنوان کرد: طبق صحبتی که با کارگران داشتم ظاهرا سه نفر از آنها به نمایندگی از حدود ۷۰ کارگر به همراه پیمانکار نزد اداره کار رفتند و اداره کار هم حق را به کارگران داده و باید آنها همان حقوق مذکور را دریافت می کردند.

وی در ارتباط با نحوه برخورد با کارگران گفت: برخورد قضایی و انتظامی با کارگران منطقی نبود چون خواستار مطالبات صنفی خود بودند. بر اساس بند دو منشور سازمان های بین المللی، کارگران می توانند برای مطالبات صنفی خود اعتراضاتی قانونی داشته باشند چون تنها ابزار آنها همین است.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان اضافه کرد: تحصن کارگران همراه با آرامش و در راستای رسیدن به مطالبات بود و هیچ گونه تخریب اموال عمومی نداشتند و هیچ اغتشاشی هم از آنها ندیدیم. نسبت دادن مسئله امنیتی و اغتشاش به اعتراض کارگران و بردن آنها به دادگاه انقلاب اصلا به صلاح نبوده و بهتر بود که به جای این گونه اقدامات از سوی شهردار، نسبت به پرداخت های پیمانکاران در راستای پرداخت مطالبات کارگران نظارت می شد.

عدم نظارت اعضای شورای شهر جای سئوال دارد

حسینی تأکید کرد: باید نظارت می شد نه اینکه شهردار شاکی کارگران شود و این اتهامات را به آنها نسبت داده و آنها را روانه بازداشتگاه و زندان کنند. از سوی دیگر هم نظارت نداشتن اعضای شورای شهر نیز خود جای سئوال دارد چرا که نسبت به این موضوع بی تفاوت بودند و هیچ گونه تذکری ندادند.

وی در پایان عنوان می کند: قطعا مسائل پشت پرده اخراج کارگران مشخص نیست و اعضای شورای شهر باید نسبت به شفافیت سازی آن اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگران چهار روز در بازداشت بوده و روز جمعه نیز آزاد شدند. در نتیجه اعتصاب کارگران، مناطق محدوده گلستان اهواز پر از زباله شده بود که با ورود شهرداری به این موضوع، زباله ها نیز جمع آوری شدند.