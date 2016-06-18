۶۲۲ هزار پرونده الکترونیکی سلامت برای زنجانی ها تشکیل شد

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت (سامانه سیب) در استان زنجان خبر داد و افزود: شهروندان زنجانی برای ثبت‌نام می‌توانند به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: برای ثبت‌نام شهروندان زنجانی در سامانه سیب بیش از ۶۱ پایگاه شهری و ۵۷ مرکز سلامت روستایی و ۴۴۷ خانه بهداشت در استان پیش‌بینی‌شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ثبت‌نام برای پرونده الکترونیکی سلامت از پنجم اسفندماه سال گذشته در استان زنجان شروع‌شده و تا پایان سال جاری ادامه دارد.

صائینی جمعیت استان زنجان را بیش از یک‌میلیون و ۴۵ هزار نفر عنوان کرد و گفت: از اسفندماه سال گذشته تاکنون برای ۶۲۲ هزار نفر پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل‌شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان هدف از تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را مراقبت‌های بهداشتی برای تمامی گروه‌های سنی عنوان کرد و گفت: با تدابیر اتخاذشده پرونده الکترونیک سلامت (سامانه سیب) در تمامی نقاط کشور راه‌اندازی شده است.

صائینی با بیان اینکه استان زنجان در اجرای سامانه سیب جزء استان‌های پیشرو است، افزود: بااتصال سامانه سیب به اداره ثبت‌احوال، ثبت اطلاعات اولیه افراد به‌راحتی انجام می‌شود.