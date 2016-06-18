جزئیات توافق جدید آبی تهران-توکیو/ سند ۴ بندی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سند نهایی همکاریهای فنی فاز دوم پروژه توسعه ظرفیت مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه سفیدرود، توسط مشاور وزیر نیرو و ماساهیرو اوکی (Masahiro UEKI) سرپرست تیم اعزامی آژانس همکاری بینالمللی ژاپن (جایکا) امضا و مبادله شد.
در این نشست که با حضور کارشناسان جایکا، معاون حفاظت و بهرهبرداری و مدیرکل دفتر مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضههای آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه برگزار شد، طرفین ضمن اهتمام بر رعایت پایبندی به تمامی مفاد سند تدوین شده و زمان بندی پیشنهادی، نسبت به همکاری مشترک و عملیاتی نمودن اهداف و ارائه گزارشهای لازم در طول انجام پروژه تاکید کردند.
برپایه این سند همکاری که مدت زمان اجرای آن ۴ سال پیش بینی شده است موارد زیر با مشارکت فعال ذینفعان استانهای مختلف پیگیری خواهد شد:
۱. شفاف سازی منابع و مصارف آب در سطح حوضه آبریز سفیدرود بر مبنای شرایط طبیعی و شرایط بهرهبرداری از طرحهای توسعه منابع آب
۲. تقویت مهارتهای ایجاد اجماع، برنامهریزی و تدوین راهکارهای اجرایی در ارتباط با موضوع تخصیص آب برای بخشهای مختلف با اولویت تأمین آب شرب، بهرهبرداری از سدها، طرحهای توسعه منابع آب، آب زیرزمینی، کیفیت آب، صرفهجویی آب و غیره.
۳. تصمیمگیری و ایجاد اجماع بین ذینفعان مختلف در خصوص راهکارهای ارائه شده در سطح شورای هماهنگی مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضه آبریز سفیدرود.
۴. اولویت بندی مسائل و مشکلات حوضه و عملیاتی کردن برنامههای مورد توافق در سطح حوضه آبریز
بر اساس این گزارش، هیات کارشناسی جایکا در مدت حضور خود در ایران، نشستهای مختلف فنی در سطح معاونتها و دفاتر تخصصی مدیریت منابع آب با هماهنگی دفتر مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضههای آبریز دریای خزر و دریاچه برگزار کردند و ضمن بازدید از طرحهای منابع آب در استانهای واقع در حوضه سفیدرود، نشستهای مشابهی را با کلیه ذینفعان استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، اردبیل، گیلان، قزوین، البرز، تهران و همدان به منظور آگاهی از نظرات و جلب اعتماد و نیز مشارکت فعال آنها در طول اجرای پروژه داشتند.
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