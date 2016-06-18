مواد مخدر و سرقت بیشتر ورودی به زندان های زنجان است

علاءالدین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بیش از ۷۵ درصد از زندانیان استان زنجان را افراد متأهل تشکیل می‌دهند، افزود: بیش از ۷۰ درصد از خانواده‌های زندانیان به کمک و مساعدت مالی نیاز دارند که در این زمینه اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان زنجان حمایت لازم از این خانواده‌ها را دارد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی زنجان اظهار کرد: طی سال جاری بیشترین ورودی زندانی به زندان‌های استان زنجان مواد مخدر و سرقت بوده است.

کریمی با اشاره به کاهش ورودی زندانی به زندان‌های استان زنجان طی سال گذشته، ادامه داد: بیش از سه درصد از زندانیان در استان زنجان را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: زندان محلی برای اصلاح و تربیت زندانیان و بازگشت آن‌ها به جامعه و آغوش خانواده است و در این راستا برای بازگشت زندانیان به زندگی مطلوب و سالم برنامه‌های قرآنی و دینی در زندان‌ها برگزار می‌شود.

کریمی بابیان اینکه درصد بازگشت مجرمان نوجوان با انجام اقدامات تربیتی دو درصد است، گفت: باید شرایط خوبی برای حضور این نوجوانان بعد از آزادی در جامعه فراهم شود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی زنجان با اشاره به فعالیت کانون اصلاح و تربیت در استان، گفت: محل این کانون به شهرک بهارستان انتقال‌یافته و یک فضای جدید برای مدد جویان زیر ۱۸ سال است.

کریمی یاد آور شد: با توجه به سن کم و وضعیت روحی و روانی این مددجویان باید فضای مناسب برای این جامعه هدف پیش‌بینی شود که متأسفانه فضای مورد نظر و استاندارد وجود ندارد.

کریمی تأکید کرد: زندان‌های بزرگ توسط نیروی انتظامی پوشش داده می‌شود ولی در کانون اصلاح و تربیت مربیان حضور داشته و اداره کانون را بر عهده‌دارند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجان تصریح کرد: متأسفانه فقر، نداشتن خانواده، سرپرست بد و نبود سرپرست از دلایل گرایش نوجوانان زیر ۱۸ سال به بزهکاری است.