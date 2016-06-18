جواد محجوب با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اردوی خوبی را در بلاروس پشت سر گذاشتیم. چند جودوکار که رقیب اصلی من در المپیک هستند در این اردو حاضر بودند و چند روز تمرین پرفشار و بسیار مفید را با این رقبا انجام دادیم.

وی ادامه: حضور در اردوهای خارجی یکی از بهترین و سنگین ترین مراحل تمرینی در راه آماده سازی تیم ملی است. در این اردوها روزانه نزدیک به ۱۰۰ مبارزه تمرینی (روندوری) با اصلی ترین رقبای خود در المپیک انجام می دهیم که خیلی در روند آماده سازی اهمیت دارد.

این عضو تیم ملی جودو در خصوص اردوی اسپانیا هم گفت: این اردو همه ساله با حضور بهترین جودوکاران دنیا برگزار می شود و حضور ما می تواند در روند آمادگی بدنی خیلی مهم باشد. در این اردوها همه مدعیان کسب مدال در ریو حضور خواهند داشت و در کنار تمرین با بهترین های دنیا می تواند در بالارفتن روحیه جودوکاران مهم باشد.

محجوب در مورد تمرینات «نصرت» سرمربی تیم ملی جودو نیز گفت: من عضو تیم ملی هستم و به عنوان یک جودوکار وظیفه دارم در اردوی تیم تابع نظرات کادر فنی و مسئولان فدراسیون به فعالیت خود ادامه دهم. هدف من کسب مدال در المپیک است و در نظر دارم با دوری از حاشیه ها برای موفقیت در این میدان بزرگ تلاش کنم.

سرگروه تیم ملی جودو در پایان گفت: برنامه های خوبی از سوی فدراسیون برای آماده سازی تیم ملی تدارک دیده شده است. امیدوارم آرامشی که اکنون در جودو حکمفرا شده تا زمان المپیک پایدار بماند تا بتوانیم با آمادگی بالا راهی ریو شده و بهترین نمایش خود را در این رقابتها داشته باشیم.