جعبه سیاه دوم هواپیمای سقوط کرده مصری هم پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، کمیته تحقیق درباره سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس 320 شرکت هواپیمایی مصر اعلام کرد که پس از پیدا شدن جعبه سیاه اول این هواپیما، جعبه سیاه دوم هم که حاوی اطلاعات و داده های پرواز است، امروز جمعه پیدا شد.

کشتی «جان لیثبریج» که برای کمک به عملیات جستجوی اجزای این هواپیما در دریای مدیترانه اجاره شده است، اعلام کرد که جعبه سیاه دوم هواپیمای مصری را که مربوط به اطلاعات و داده های پرواز است، پیدا و استخراج کرده است و قرار است اطلاعات کارت حافظه آن بازیابی شود که بنابر اعلام خود کمیته تحقیق این کار هفته ها به طول خواهد انجامید.