الگوی جزء خوانی قرآن از قم تا کربلا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سیده مرضیه میرقادری: قدمت جمع خوانی در حرم حضرت معصومه(س) بر اساس آنچه در اداره اسناد این آستان مقدس آمده به سال ۹۷۲ قمری بازمی‌گردد چیزی در حدود ۴۶۵ سال پیش که عده‌ای از حفاظ و قراء در حرم حضرت معصومه(س) مراسم جمع خوانی قرآن را برگزار می‌کردند.

در آن سال‌های دور حرم حضرت معصومه(س) وسعت کنونی را نداشت و بر این اساس مراسم با گسترش وسعت حرم حضرت معصومه به مرور در داخل مسجد مطهر و مسجد بالاسر و ایوان طلا برگزار می‌شد و با ساخت شبستان امام خمینی(ره) تجربه برگزاری این مراسم به این شبستان کشیده شد تا رسانه‌ای شدن آن باعث شکل‌گیری موجی از مراسم جمع خوانی در کشور شود. موجی که الگوی آن از شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) صادر شد، مراسمی که ظهرهای گرم تابستان نزدیک به ۱۰ هزار روزه‌دار را با محوریت قرآن کریم گرد هم می‌آورد.

مهدی کلانترزاده، مدیر اطلاع‌رسانی آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به دیگر برنامه‌های جانبی مراسم جمع خوانی قرآن اشاره داشت.

وی آموزش قرائت نماز، حدیث خوانی، تفسیر و بیان نکات تفسیری و همچنین برگزاری سخنرانی را از جمله برنامه‌هایی عنوان کرد که در طول زمان در حاشیه مراسم جمع خوانی گسترش پیدا کرده است.

تدارک نزدیک به ۱۲ هزار رحل و قرآن

کلانترزاده به الگوگیری سایر مراکز فرهنگی و مذهبی از جمع خوانی قرآن در حرم حضرت معصومه(س) اشاره کرد و در این بین کربلای معلی را از جمله مراکز دینی عنوان کرد که تولیت مقدس آن طی سفری که به قم داشت به این مطلب اشاره داشته که برگزاری جمع خوانی در کربلای معلی با الگو گیری از جمع خوانی حرم حضرت معصومه(س) صورت گرفته است.

برخی از روزها نزدیک به ۱۰ هزار نفر در مراسم جمع خوانی شرکت می‌کنند که این مراسم از شبکه‌ها به شکل مستقیم پخش می‌شود

وی به تدارک نزدیک به ۱۲ هزار رحل و قرآن در حرم بانوی کریمه اهل بیت(س) جهت برگزاری مراسم جمع خوانی اشاره دارد و می‌گوید: برخی روزها نزدیک به ۱۰ هزار نفر در مراسم جمع خوانی شرکت می‌کنند که این مراسم در برخی از شبکه‌های ملی، استانی، رادیویی و برون مرزی به شکل مستقیم مخابره می‌شود.

مدیر اطلاع‌رسانی آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) در ادامه به سایر خلاقیت‌هایی که برای برگزاری مراسم جمع خوانی صورت گرفته گریزی می‌زند. وی در گفته‌های خود به این مطلب اشاره می‌کند که با توجه به اینکه حرم متعلق به یک بانو است بر این اساس طبق تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته مراسم جمع خوانی ویژه بانوان نیز برگزار می‌شود.

وی محل برگزاری این مراسم را رواق حضرت خدیجه نام برد که از ساعت ۱۱ صبح تا هنگام نماز ظهر و از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب برنامه جمع خوانی را با حضوری که تمامی آن‌ها توسط بانوان است برگزار می‌شود.

کلانترزاده توجه به گروه سنی و جوانان را در زمینه جمع خوانی نیز مورد تأکید قرار می‌دهد تأکیدی که منجر شده تا با برنامه ریزی‌های خاصی در این زمینه مراسم جزء خوانی قرآن کریم که البته با توجه به سن کم نوجوانان و برای عدم خستگی آن‌ها به نیم جزء خوانی رسیده نیز در حرم برپا شود.

مراسم نیم جزء خوانی قرآن کریم برای نوجوانان

مراسم نیم جزء خوانی قرآن کریم که به گفته مدیر اطلاع‌رسانی آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) به مدت ۶ سال از برگزاری آن می‌گذرد در ایام ماه مبارک رمضان به شکل ویژه و در روزهای دیگر سال نیز با برگزاری برنامه‌های مخصوص حفظ و قرائت و تفسیر پذیرای نوجوانان است و در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار نوجوان در طول سال با حرم مطهر حضرت معصومه(س) مرتبط هستند و از برنامه‌های حدیثی و آموزشی آن استفاده می‌کنند.

مدیر اطلاع‌رسانی آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) به نحوه انتخاب قاریان جمع خوانی حرم حضرت معصومه(س) نیز اشاره داشت، انتخابی که به شکل‌گیری شورای عالی قرآن با حضور اساتید و قاریان برتر کشور انجامید و حافظان و قاریان در طول سال با توجه به آیتم‌های مد نظر این شورا برای مراسم جمع‌خوانی دعوت می‌شوند.

مراسم جمع خوانی قرآن کریم از حرم حضرت معصومه(س) آغاز و الگوبرداری از آن موجب گسترش به سایر مراکز شد

کلانترزاده درباره نحوه انتخاب قاریان ادامه می‌دهد: بعد از برگزاری دوره‌های باز آموزی و آموزشی در نهایت ۱۸ نفر از قاریان و حفاظ که دوره‌ها را با موفقیت گذرانده‌اند انتخاب شده و در ماه مبارک رمضان بر اساس برنامه‌ها ریزی‌ها در روزهای مختلف قرائت جمع خوانی را بر عهده دارند.

مراسم جمع خوانی قرآن کریم بر اساس آنچه که گفته شد از حرم حضرت معصومه(س) آغاز و الگوبرداری از آن موجب گسترش به سایر مراکز شد؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر برگزاری چنین مراسمی در ۳۲ استان کشور در مراکز دینی و مذهبی و امامزاده‌ها جزو لاینفک روزهای ماه مبا