ماتادورها از سد ترکیه گذشتند/شانس صعود مردان «فاتح تریم» کمرنگ شد

تیم فوتبال اسپانیا با پیروزی قدرتمندانه مقابل ترکیه به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای یورو ۲۰۱۶ راه پیدا کرد و از آن سو مردان «فاتح تریم» کار دشواری برای راهیابی به این مرحله خواهند داشت.