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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۲۱

رقابتهای یورو ۲۰۱۶ - فرانسه؛

ماتادورها از سد ترکیه گذشتند/شانس صعود مردان «فاتح تریم» کمرنگ شد

ماتادورها از سد ترکیه گذشتند/شانس صعود مردان «فاتح تریم» کمرنگ شد

تیم فوتبال اسپانیا با پیروزی قدرتمندانه مقابل ترکیه به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای یورو ۲۰۱۶ راه پیدا کرد و از آن سو مردان «فاتح تریم» کار دشواری برای راهیابی به این مرحله خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  اسپانیا جمعه شب در حضور ۳۰ هزار تماشاگر ورزشگاه «آلیانتس ریویه‌را» موفق شد در گروه D رقابتهای یورو ۲۰۱۶ با نتیجه ۳ بر صفر از سد ترکیه بگذرد. 

برای ماتادورها در این دیدار «آلوارو موراتا» در دقایق ۳۴ و ۴۸ و «نولیتو» در دقیقه ۳۸ گلزنی کردند. 

بازیکنان تیم ترکیه در نیمه دوم برای جبران گل های خورده تلاش فراوانی از خود نشان دادند با این حال راهی به دروازه ماتادورها نبردند.

اسپانیا که در بازی نخست خود با تک گل دیرهنگام «جرارد پیکه» از سد جمهوری چک گذشته بود اکنون با شش امتیاز صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی رقابتها را قطعی کرده است. 

اسپانیا در روز پایانی رقابتها با کرواسی دیدار خواهد داشت دیداری که با توجه به تساوی کروات ها مقابل چک از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود؛ البته برای تیم رقیب. 

ترکیه هم به مصاف جمهوری چک خواهد رفت و برای اینکه شانس صعود خود را زنده نگه دارد باید حتما برنده شود. 

 

کد مطلب 3688315

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