نوری المالکی آزادی فلوجه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سومریه نیوز، نوری المالکی طی بیانیه ای خاطر نشان کرد که «امروز خبر مسرت بخش آزادی شهر فلوجه و بازگشت آن به آغوش وطن و اخراج عناصر داعش از این شهر را دریافت کردیم».

وی افزود: با وجود تمامی چالش ها و بحران های سیاسی سخت و دشواری که هدف از آنها ضربه زدن به عراق و ملت آن است، اما ما بر روی عقیده خود ثابت قدم هستیم و همچنان به سرزمین، حقوق و اصول ملی خود پایبندیم.

گفتنی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز جمعه رسما آزادی شهر راهبردی فلوجه را اعلام کرد و خطاب به عراقی ها گفت که «نیروهای قهرمان ما به وعده خود عمل کرده و فلوجه را آزاد کردند و به زودی شاهد پیروزی در موصل هم خواهیم بود.»