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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۵۸

رقابتهای یورو ۲۰۱۶ - فرانسه؛

یوفا فوتبال کرواسی را جریمه می کند

یوفا فوتبال کرواسی را جریمه می کند

کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا به دلیل پرتاب مواد آتشزا به داخل زمین با فدراسیون فوتبال کرواسی برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کرواسی جمعه شب در حالی که در گروه D رقابتهای یورو ۲۰۱۶ با دو گل از جمهوری چک پیش بود در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد. 

در دقیقه ۸۵ این بازی و در حالیکه بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع کروات ها در جریان بود جمعی از هواداران این تیم اقدام به پرتاب مواد آتشزا به داخل میدان کردند و بازی برای دقایق بسیاری از سوی «مارک کلاتنبرگ» متوقف شد.

هواداران کرواسی ۱۰ شی ء آتشزا به زمین پرتاب کردند که یکی از آنها در آستانه برخورد با یکی از نگهبان هایی بود که مشغول جمع آوری آنها بود. 

جمهوری چک در شروع مجدد بازی موفق شد گل تساوی را وارد دروازه کرواسی کند.

کمیته انضباطی یوفا روز شنبه در خصوص این اتفاقات پرونده خود را باز خواهد کرد.

فدراسیون فوتبال روسیه پیش از این به دلیل رفتار نامناسب تماشاگرانش به میزان ۱۵۰ هزار یورو و محرومیت تماشاگرانش از یک بازی مواجه شده است. 

 

کد مطلب 3688322

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