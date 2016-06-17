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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲:۲۴

رقابتهای یورو ۲۰۱۶ - فرانسه؛

سرمربی کرواسی: ۹۵ درصد هواداران کرواسی شرمنده تماشاگرنماها شدند

سرمربی کرواسی: ۹۵ درصد هواداران کرواسی شرمنده تماشاگرنماها شدند

«آنته چاچیچ» با انتقاد شدید از رفتار برخی از هواداران فوتبال کشورش، پرتاب مواد آتشزا به داخل زمین را شرم آور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از هواداران تیم فوتبال کرواسی در دقایق پایانی دیدار تیم ملی کشورشان مقابل جمهوری چک اقدام به پرتاب مواد محترقه به داخل میدان کردند و برای دقایقی بازی ماتوقف شد.

تیم کرواسی در حالیکه بازی را با نتیجه ۲ بر یک پیش بود در نهایت به دلیل توقف بازی برای دقایقی و از دست دادن تمرکز در شروع مجدد، گل تساوی را دریافت کرد و اکنون صعود این تیم به مرحله بعد به مخاطره افتاده است.

«آنته چاچیچ» در نشست خبری پایان بازی گفت: ۹۵ درصد از تماشاگران کروات حاضر در ورزشگاه شرمنده عده معدودی شدند.

وی افزود: به این می گویند تروریسم ورزشی و آنها هر آنچه می خواهند را انجام دهند. این صدمه زیادی به فوتبال وارد می کند. آنها تماشاگر نیستند بلکه هولیگان هستند.

 

 

کد مطلب 3688326

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