ایران مقابل آمریکا نتیجه بازی را واگذار کرد / باخت حسرت برانگیز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران که پنجشنبه شب در بازی نخست خود مقابل برزیل با نتیجه ۳ بر صفر در ریو دو ژانیرو تن به شکست داده بود در بازی دوم خود هم نتیجه ای بهتر از شکست ۳ بر یک مقابل آمریکا کسب نکرد این در حالی است که می توانست در ست چهارم برنده شود تا کار به ست پنجم کشیده شود اما باخت حسرت برانگیزی را متحمل شد.

آمریکا که در بازی نخست خود با نتیجه ۳ بر یک از سد آرژانتین گذشته بود، در این دیدار چه در حمله و چه در دفاع عملکرد بهتری از ایران داشت و در نهایت برنده از زمین خارج شد.

ایران در ست نخست بازی امیدوارکننده ای از خود به نمایش گذشت و در نهایت هم موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ از حریف قدرتمند خود بازی را ببرد.

البته این اتفاق در ست دوم هرگز رخ نداد و مردان «رائول لوزانو» با نتیجه ضعیف ۲۵ بر ۱۳ بازی را واگذار کردند. در این ست اشتباه بازیکنان ایران در دریافت ها و در سرویس، این اجازه را به حریف داد تا بازی را ببرد.

ایران در ست سوم مجددا نمایش بسیار خوبی داشت و تا آستانه پیروزی هم پیش رفت اما درخشش «متئو اندرسون» در نهایت ورق را به سود آمریکایی ها برگرداند و این ست با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ به سود مردان «جان اسپرا» به پایان رسید.

در ست چهارم و پایانی، تیم ایران دو بار تا آستانه پیروزی پیش رفت و حتی یک بار هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ برنده شد اما با درخواست بازبینی آمریکایی ها، امتیاز به تیم حریف داده شد و بازی ادامه پیدا کرد و در نهایت تیم آمریکا موفق شد با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ برنده شود.

ایران بامداد یکشنبه ساعت ۴ در آخرین بازی خود در گروه B با آرژانتین دیدار خواهد کرد. مصاف بازیکنان ایران با مربی پیشین تیم ملی «خولیو ولاسکو» می تواند قابل توجه باشد.