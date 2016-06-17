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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۳:۰۶

لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶؛

ایران مقابل آمریکا نتیجه بازی را واگذار کرد / باخت حسرت برانگیز

ایران مقابل آمریکا نتیجه بازی را واگذار کرد / باخت حسرت برانگیز

تیم والیبال ایران در دومین دیدار خود در چارچوب رقابتهای لیگ جهانی مقابل آمریکا تن به شکست داد این در حالی است که در ست چهارم می توانست برنده شود تا بازی به ست پنجم کشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران که پنجشنبه شب در بازی نخست خود مقابل برزیل با نتیجه ۳ بر صفر در ریو دو ژانیرو تن به شکست داده بود در بازی دوم خود هم نتیجه ای بهتر از شکست ۳ بر یک مقابل آمریکا کسب نکرد این در حالی است که می توانست در ست چهارم برنده شود تا کار به ست پنجم کشیده شود اما باخت حسرت برانگیزی را متحمل شد.

آمریکا که در بازی نخست خود با نتیجه ۳ بر یک از سد آرژانتین گذشته بود، در این دیدار چه در حمله و چه در دفاع عملکرد بهتری از ایران داشت و در نهایت برنده از زمین خارج شد.

ایران در ست نخست بازی امیدوارکننده ای از خود به نمایش گذشت و در نهایت هم موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ از حریف قدرتمند خود بازی را ببرد.

البته این اتفاق در ست دوم هرگز رخ نداد و مردان «رائول لوزانو» با نتیجه ضعیف ۲۵ بر ۱۳ بازی را واگذار کردند. در این ست اشتباه بازیکنان ایران در دریافت ها و در سرویس، این اجازه را به حریف داد تا بازی را ببرد.

ایران در ست سوم مجددا نمایش بسیار خوبی داشت و تا آستانه پیروزی هم پیش رفت اما درخشش «متئو اندرسون» در نهایت ورق را به سود آمریکایی ها برگرداند و این ست با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ به سود مردان «جان اسپرا» به پایان رسید.

در ست چهارم و پایانی، تیم ایران دو بار تا آستانه پیروزی پیش رفت و حتی یک بار هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ برنده شد اما با درخواست بازبینی آمریکایی ها، امتیاز به تیم حریف داده شد و بازی ادامه پیدا کرد و در نهایت تیم آمریکا موفق شد با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ برنده شود.

ایران بامداد یکشنبه ساعت ۴ در آخرین بازی خود در گروه B با آرژانتین دیدار خواهد کرد. مصاف بازیکنان ایران با مربی پیشین تیم ملی «خولیو ولاسکو» می تواند قابل توجه باشد.

کد مطلب 3688330

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    نظرات

    • حتما به لوزانو برسانيد ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      سلام، حسرت بازي خوب؛ ظريف كجاست؟ مرندي چه كرده كه هر مربي بايد او را بپذيرد؟ وقتي از مجموع توپهاي دريافتي مرندي در چهار ست فقط يك توپ به امتياز تبديل شد و در مقابل بيش از 10 توپ كه ميتوانست در آنها اثرگذار باشد، مقابل پايش به زمين ايران نشست، چرا فرهاد ظريف را نمي آوريد تا با جمع توپها مانع كسب امتياز حريف و مانع تضعيف بازيكنان خودمان شود. روش پاس مرندي به گونه اي است كه مدافعان زودتر از مهاجم ايران به توپ ميرسند. خوب خدايا به عليزاده هم رضايت داديم ولي مرندي نه نه نه نه نه .......
    • ان.ش ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      سلام این حاصل جمع یعنی چی منظورتان چیست
    • نفس ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      نبود امیر غفور و فرهاد قائمی خیلی تاثیر داشت.مطمئنا اکه اونا بودن سرنوشت بازی جور دیکه ای رقم میخورد.و دیگری دریافت های بد مرندی بود.من د سایتی خوندم به دلیل اهمیت کمی که لیگ جهانی در مقابل با المپیک داره تصمیم گرفتن از بازیکنای جوون استفاده کنن تا تجربه ی حضورشون در بازی خای ملی زیاد بشه
    • داریوش دانشور ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      ایران میتوانست برنده شود بی دقتی بچه ها درتمام موارد باعث باختشان شد .
    • عسل ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      واقعا تاسف آوره
    • علی رستمی ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      والیبال هم به جایی نمیرسه چون پای پول به میان اومده اونم شبیه فوتبال شده دل به این تیم هم نبندیدبعد از بازی با برزیل باید برمیگشتند تا هم آبروی مردم ایران رو بیشتر از اینکه ریخته نمیریختند و پول مردم رو حدر نمیدادند.
    • مهدی دل خون ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      دیگه نمیشناسم والیبالمونو اگه بارم اینجوری بازی کنن مایع تاسف مون تو المپیک میشیم شما ها که دم از جون سازی میکنید برید از پایه اموزش بدید اگه بیای محله ما چندتا والیبالیست بهتون نشون میدم سعید معروفو میزارن تو جیبشون اگه والیبال بازی کردن گروه مارو ببنید میگین شما امریکارو ۳ بر صفر میتونیذ ببرید پس یکم رسیدگی کنید...
    • صادق روددهقان ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      من بازیها رو نگاه نکردم ولی امیدوارم مربی جوان گرایی کرده باشه

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