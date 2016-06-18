شکست آتیه سازان و پیروزی ابوریحان و تیم شهید طهماسبی برابر حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال جام رمضان قم به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای غیر رسمی فوتسال کشور جمعه شب در سالن شهید حیدریان قم ادامه یافت و در بازیهای برگزار شده ۱۱ گل به ثمر رسید.
در مسابقات برگزار شده در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان از گروه یک، تیمهای نقره سرای یاقوت و شهید مهدی طهماسبی به دیدار هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر تیم شهید مهدی طهماسبی همراه بود تا این تیم نخستین پیروزی خود را در این رقابتها کسب کند و در مقابل تیم نقره سرای یاقوت ۳ امتیازی باقی بماند.
از گروه ۳ تیمهای فوتسال پخش مواد غذایی میم و آتیه سازان که از تیمهای باکیفیت این مسابقات به شمار میروند برابر هم قرار گرفتند که این بازی نزدیک در نهایت با برتری ۳ بر یک پخش مواد غذایی میم به پایان رسید تا این تیم در دور دوم نخستین برد خود را به دست بیاورد و صدرنشین شود.
در یکی دیگر بازیهای برگزار شده از گروه چهارم این مسابقات نیز تیمهای فوتسال تصفیه آب معصومی و فیزیوتراپی ابوریحان در یک بازی حساس به مصاف هم رفتند که این بازی دیدنی در پایان با برتری ۳ بر ۲ ابوریحان به انتها رسید و این پیروزی به معنای نخستین برد ابوریحان در این مسابقات بود.
دور گروهی این مسابقات امشب ادامه پیدا میکند به طوری که از گروه چهارم این مسابقات تیمهای ستارگان آرش با پگاه و از گروه اول منتخب تفرش با انقلاب بحرین مسابقه خواهند داد و از همین گروه نیز تیمهای خادم الحسین و دنیای ورزش با هم روبرو میشوند.
۲۰ تیم حاضر در این مسابقات در قالب ۴ گروه ۵ تیمی قرار گرفتهاند که از هر گروه ۲ تیم به مرحله بعد صعود میکنند و مسابقات مرحله یک چهارم نهایی را به صورت حذفی برگزار میکنند.
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