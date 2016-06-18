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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

رئیس هیئت شطرنج قم در گفتگو با مهر:

مشکلات مالی مانع حضور تیم شطرنج قم در لیگ بر‌تر است

مشکلات مالی مانع حضور تیم شطرنج قم در لیگ بر‌تر است

قم - رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: با توجه به ادامه مشکلات مالی ممکن است تیم تربیت امسال در لیگ بر‌تر شطرنج شرکت نکند.

حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم شطرنج تربیت با حمایت هیئت شطرنج استان قم در سال‌های اخیر نماینده ثابت قم در لیگ بر‌تر کشور بوده است با این حال هنوز مشخص نیست این تیم امسال هم در لیگ بر‌تر حضور پیدا می‌کند یا خیر.

وی افزود: مشکلات مالی و نبود بودجه کافی، علت اصلی ابهام در حضور تربیت در لیگ بر‌تر است و سال گذشته نیز قصد نداشتیم تربیت را وارد لیگ بر‌تر کنیم اما اصرار فدراسیون شطرنج و قول آن‌ها مبنی بر تأمین حامی مالی از سوی اسپانسر برای تربیت قم سبب شد قم در لیگ ۹۴ هم در لیگ بر‌تر تیم داشته باشد.

رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: فصل گذشته قول فدراسیون شطرنج هم در زمینه جذب حامی مالی برای تربیت عملی نشد و این تیم در شرایط مالی سختی در لیگ بر‌تر شرکت کرد و در چنین شرایطی و با توجه به ادامه مشکلات مالی ممکن است تربیت امسال در لیگ بر‌تر حضور پیدا نکند.

رحمتی نشاط بیان داشت: این در حالی است که هیأت شطرنج قم از مدت‌ها پیش به دنبال تخصیص مکانی برای راه‌اندازی خانه شطرنج است اما فعالیت آنها کماکان محدود به اتاقی کوچک در حاشیه ورزشگاه شهید حیدریان قم است و در این زمینه مشکلات زیادی داریم.

وی عنوان کرد: نگاه مثبتی به رشته شطرنج در قم وجود ندارد در حالی که ما نیز یک تیم لیگ برتری از ورزش قم در سطح کشور داریم و با حریفان نامدار و متمولی رقابت می‌کنیم که بودجه سنگینی را برای حضور در لیگ بر‌تر هزینه می‌کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان قم تصریح کرد: حضور شطرنج قم در لیگ بر‌تر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در این زمینه باید منتظر تعیین تکلیف وضعیت مالی تیم باشیم گرچه در سال‌های گذشته شطرنج بازان نامداری از تیم تربیت به شطرنج کشور معرفی شده‌اند.

کد مطلب 3688336

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