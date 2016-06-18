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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۰

فرماندار قرچک:

مراکز بهداشتی و درمانی قرچک با رشد ۲۰۰ درصدی مواجه هستند

مراکز بهداشتی و درمانی قرچک با رشد ۲۰۰ درصدی مواجه هستند

قرچک-فرماندار قرچک با اشاره به گسترش خدمات ارائه شده در حوزه بهداشت و درمان این شهرستان گفت: با تلاش های صورت گرفته، تعداد مراکز بهداشتی و درمانی در قرچک با رشد۲۰۰درصدی مواجه بوده است.

مسعود مرسلپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به توجه دولت به موضوع بهداشت و درمان طی سال های گذشته اظهار داشت: دولت یازدهم توجه ویژه ای را به موضوع بهداشت و درمان داشته است.

فرماندار قرچک با اشاره به رشد تعدادمراکز بهداشتی و درمانی در این شهرستان افزود: مردم شهرستان قرچک در حوزه بهداشت و درمان مطالباتی دارند که تلاش شده تا خدمت رسانی در این حوزه ارتقا پیدا کند.

وی با تأکید بر افزایش مراکز بهداشتی و درمانی در شهرستان قرچک ادامه داد: روزگاری در شهرستان قرچک با جمعیت ۳۰۰ هزار نفری، تنها چهار مرکز بهداشتی و درمانی وجود داشت که طی سال های گذشته و با توجه دولت این مراکز افزایش پیدا کرده است.

فرماندار قرچک با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی مراکز بهداشتی و درمانی در این شهرستان گفت: با تلاش های صورت گرفته و در سال گذشته، تعداد مراکز بهداشتی و درمانی در شهرستان قرچک با رشد ۲۰۰ درصدی روبرو بوده است که این امر، خدمت رسانی به مردم این شهرستان را مطلوب تر از گذشته می کند.

وی بیان داشت: ارتقا و بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی شهرستان قرچک از جمله اهدافی است که با جدیت در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.

کد مطلب 3688342

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