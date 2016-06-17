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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۴:۱۲

سرمربی تیم والیبال آمریکا:

بازی خیلی نزدیکی را مقابل ایران برنده شدیم

بازی خیلی نزدیکی را مقابل ایران برنده شدیم

«جان اسپرا»، سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا، پس از پیروزی تیمش مقابل ایران اظهار داشت: بازی بسیار نزدیکی را از هر دو تیم شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ایران امروز در دومین دیدار خود در چارچوب رقابتهای لیگ جهانی والیبال با نتیجه ۳ بر یک (۲۵ بر ۲۳، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷، ۲۴ بر ۲۶) مقابل آمریکا در گروه B  تن به شکست داد. 

«جان اسپرا» در خصوص این بازی گفت: هر دو تیم با یکدیگر آشنایی کامل داشتند و از تیم های خوب والیبال جهان به شمار می آیند. جا به جایی امتیازات گاهی موجب تفاوت بین دو تیم می شد اما روی هم رفته بازی بسیار نزدیکی بود و تفاوت زیادی ما بین دو تیم دیده نمی شد.

وی در خصوص رویایی تیمش مقابل برزیل، پر افتخارترین تیم لیگ جهانی گفت: تیم برزیل تا بدینجای کار بسیار خوب بازی کرد و بهترین تیم این هفته از رقابت هاست. برزیلی ها بسیار زیرکانه بازی می کنند و عملکرد آنها سرعتی و کنترل شده است. تیم ما آنطور که باید و شاید تهاجمی بازی نکرد. برخی از فرصت ها را از دست می دادیم و با تلاش دوباره به بازی بر می گشتیم. باید در برابر برزیل خیلی بهتر از اینها بازی کنیم.

کد مطلب 3688343

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