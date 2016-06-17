بازی خیلی نزدیکی را مقابل ایران برنده شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ایران امروز در دومین دیدار خود در چارچوب رقابتهای لیگ جهانی والیبال با نتیجه ۳ بر یک (۲۵ بر ۲۳، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷، ۲۴ بر ۲۶) مقابل آمریکا در گروه B تن به شکست داد.

«جان اسپرا» در خصوص این بازی گفت: هر دو تیم با یکدیگر آشنایی کامل داشتند و از تیم های خوب والیبال جهان به شمار می آیند. جا به جایی امتیازات گاهی موجب تفاوت بین دو تیم می شد اما روی هم رفته بازی بسیار نزدیکی بود و تفاوت زیادی ما بین دو تیم دیده نمی شد.

وی در خصوص رویایی تیمش مقابل برزیل، پر افتخارترین تیم لیگ جهانی گفت: تیم برزیل تا بدینجای کار بسیار خوب بازی کرد و بهترین تیم این هفته از رقابت هاست. برزیلی ها بسیار زیرکانه بازی می کنند و عملکرد آنها سرعتی و کنترل شده است. تیم ما آنطور که باید و شاید تهاجمی بازی نکرد. برخی از فرصت ها را از دست می دادیم و با تلاش دوباره به بازی بر می گشتیم. باید در برابر برزیل خیلی بهتر از اینها بازی کنیم.