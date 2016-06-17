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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۴:۲۰

شهرام محمودی:

می توانستیم آمریکار ا شکست دهیم/ به اشتباهات خودمان باختیم

می توانستیم آمریکار ا شکست دهیم/ به اشتباهات خودمان باختیم

پشت‌خط زن تیم ملی والیبال ایران گفت: در جریان دیدار با آمریکا اشتباهاتی داشتیم که به ضررمان شد و باختیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام محمودی درمورد شکست ۳ بر یک ایران برابر آمریکا اظهار داشت: بازی خوبی بود و ما در برخی از لحظات می‌توانستیم پیروز میدان باشیم، اما اشتباهاتی داشتیم که به ضررمان شد و باختیم.

وی ادامه داد: بازی نزدیکی بود و تمام بازیکنان زحمت کشیدند. برای ما خیلی سخت است که بعد از تورنمنت سنگین در ژاپن بخواهیم حالا در برزیل لیگ جهانی را آغاز کنیم، اما در بازی مقابل آمریکا ملی‌پوشان نشان دادند که شرایط بهتر شده است.

پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: مقابل آمریکا می‌توانستیم پیروز میدان باشیم. امیدوارم روند رو به رشدمان ادامه داشته باشد. زمان خواب ما بهم ریخته است و در مدت ۴ روز هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده‌ایم، اما اینها بهانه است و ما چاره‌ای نداریم تا با تمام توان بازی کنیم. امیدوارم مقابل آرژانتین پیروز شویم تا به بازی‌های آینده امیدوارانه‌تر نگاه کنیم.

کد مطلب 3688346

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    نظرات

    • اقاي لوزانو مرندي نه نه ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
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      پاسخ
      خداييش مرندي را حذف كنيد حتي پنج نفره بازي كنيد تيمتان برنده خواهد بود. بازي بد مرندي و پاس هاي تاخيري او فرصت بسيار خوبي است براي جاگيري مدافعان حريف پس يك امتياز است براي آنها و يك دردسر براي تيم خودمان و از مجموع توپهاي دريافتي از مهاجمان و سرويس حريف فقط دو دريافت خوب داشت و فقط يكي تبديل به امتياز براي ايران شد. در اين ميان توپهاي بيشماري بود كه با تماشاي مرندي براي حريف تبديل به امتياز شد. حالا قضاوت كنيد. اين سبب شد كه سرويسهاي استرس دار و آبشارهاي بي انگيزه ما امتياز نياورد و امتياز بدهد

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