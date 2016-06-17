می توانستیم آمریکار ا شکست دهیم/ به اشتباهات خودمان باختیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام محمودی درمورد شکست ۳ بر یک ایران برابر آمریکا اظهار داشت: بازی خوبی بود و ما در برخی از لحظات میتوانستیم پیروز میدان باشیم، اما اشتباهاتی داشتیم که به ضررمان شد و باختیم.
وی ادامه داد: بازی نزدیکی بود و تمام بازیکنان زحمت کشیدند. برای ما خیلی سخت است که بعد از تورنمنت سنگین در ژاپن بخواهیم حالا در برزیل لیگ جهانی را آغاز کنیم، اما در بازی مقابل آمریکا ملیپوشان نشان دادند که شرایط بهتر شده است.
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: مقابل آمریکا میتوانستیم پیروز میدان باشیم. امیدوارم روند رو به رشدمان ادامه داشته باشد. زمان خواب ما بهم ریخته است و در مدت ۴ روز هنوز به شرایط ایدهآل نرسیدهایم، اما اینها بهانه است و ما چارهای نداریم تا با تمام توان بازی کنیم. امیدوارم مقابل آرژانتین پیروز شویم تا به بازیهای آینده امیدوارانهتر نگاه کنیم.
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