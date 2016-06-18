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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۱

حذف زودهنگام دومين بوكسور ايران در رقابتهاي كسب سهميه المپيك

حذف زودهنگام دومين بوكسور ايران در رقابتهاي كسب سهميه المپيك

دومين نماينده تيم ملي ايران در رقابتهاي كسب سهميه المپيك كه به ميزباني باكو در حال برگزاري است از گردونه رقابتها حدف شد.

به گزارش خبرنگار مهر،محمد علی شهیدی بوکسور سنگین وزن تيم ملي ايران در آخرین بازی از شب دوم رقابت های بوکس انتخابی المپیک رو در روی "آلکسی زاواتین" از مولداوی قرار گرفت و در پایان سه راند مبارزه شکست خورد.

پيش از این احسان سپهوندی در ۵۶ کیلوگرم، فروتن گل آرا در ۶۰ کیلوگرم و امین قاسمی پور در ۶۹ کیلوگرم با برتری مقابل حریفان خود به مرحله بعدی رقابت ها صعود کردند و هادي ماكويي نيز نخستين حذف شده كاروان بوكس ايران بود.

رقابتهاي كسب سهميه المپيك در باكو آخرين فرصت بوكسورهاي آماتور براي كسب سهميه المپيك ريوست كه در آن ٣٩ سهميه در ده وزن توزيع مي شود. ايران با ٨ بوكسور در ميان ٤٦٩ شركت كننده ي اين رقابتها حضور دارد.

استكي، اشرفي، اميري و انصاري هدايت تيم ملي بوكس در اين مسابقات را بر عهده دارند.

کد مطلب 3688349

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