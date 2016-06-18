ادعاهای تکراری «عادل الجبیر» علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «عربی 21»، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی طی کنفرانسی مطبوعاتی که در پایان دیدار شاهزاده «محمد بن سلمان» ولی ولیعهد عربستان با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا برگزار شد، با تکرار ادعاهای همیشگی خود اعلام کرد که «اگر ایران تعامل خوبی با کشورهای منطقه داشت، باید از صدور انقلاب دست برمی داشت و ضمن رعایت اصل حسن همجواری، نگاه مذهبی و طائفه ای به شهروندان کشورهای منطقه نمی کرد... این افراد تبعه کشورهای خودشان هستند و نه اتباع ایران».

الجبیر همچنین در ادامه گزافه گویی هایش و در راستای سرپوش گذاشتن بر نقش مخرب خود در ایجاد ناامنی در منطقه، تهران را به حمایت از تروریسم و گروه های شبه نظامی با هدف بر هم زدن امنیت و آرامش منطقه متهم کرد و گفت:« ایران رفتار خصمانه ای در پیش گرفته است و با هدف بر هم زدن امنیت و ثبات منطقه از گروه های شبه نظامی حمایت می کند».

الجبیر مدعی شد که «تغییر رفتار تهران با کشورهای منطقه، شرط برقراری روابط طبیعی با این کشور است و در اینصورت هیچ مانعی برای برقراری روابط دوستانه مبتنی برحسن همجواری با ایران وجود نخواهد داشت».