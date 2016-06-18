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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۷:۲۹

در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی؛

«قوی سپید انزلی» به رده دوم صعود کرد

«قوی سپید انزلی» به رده دوم صعود کرد

انزلی- تیم «قوی سپید انزلی» در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، با شکست تیم «موج گناوه» به رده دوم جدول صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، تیم فوتبال «قوی سپید انزلی» شامگاه جمعه میزبان تیم «موج گناوه» بود که این تیم، مهمان خود را با نتیجه هشت بر سه شکست داد.

در این دیدار که از ساعت۲۱:۳۰ آغاز شد، «محسن فکوری»، «میثم غفاری»، «شهریار مژده» و «وحید سهمانی» هر کدام یک گل و «فرید بلوک باشی» و «تیاگو» هر کدام دو گل برای تیم قوی سپید انزلی به ثمر رساندند.

همچنین «عبدالمهدی تندسر» و «محمد امین الله یاری» به ترتیب با یک و دو گل تیم موج گناوه را صاحب امتیاز کردند.

حدود ۵۰۰ تماشاگر از نزدیک این دیدار را تماشا کردند.

در ادامه این رقابت ها تیم فوتبال «قوی سپید انزلی» هفته آینده میهمان تیم «شهرداری تبریز» و «موج گناوه» میزبان تیم «کاسپین ساری» خواهد بود.

 

کد مطلب 3688351

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