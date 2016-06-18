«محمد بن سلمان» با اوباما دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان با هدف اصلاح روابط ریاض - واشنگتن و جلب حمایت از طرح اقتصای خود موسوم به "طرح توسعه ۲۰۳۰" که در آن بر لزوم رهایی از وابستگی به صادرات نفتی تاکید شده است به واشنگتن سفر کرده است.

کاخ سفید گزارش داد که طرفین در این دیدار راه های حمایت از عراق و به ویژه کمک مالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به بغداد برای آرام کردن اوضاع داخلی این کشور را مورد بررسی قرار دادند.

کاخ سفید در گزارش خود تاکید کرده است که اوباما از راه حل سیاسی منازعه در یمن و کمک مالی کشورهای عربی حمایت کرد و خواستار کمک کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به تامین نیازهای انسانی و بازسازی خرابی های جنگ یمن شد.

رئیس جمهور آمریکا و شاهزاده سعودی در این دیدار همچنین اهمیت انتقال سیاسی قدرت در سوریه را مورد بررسی قرار دادند و خواستار کنار گذاشته شدن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت شدند.