مشکل ریزگردها در سفر رئیس جمهور به عنوان یک مطالبه مطرح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی در جلسه ویژه شورای مدیریت بحران استان که ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۸ خردادماه و در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد، با تأکید بر لزوم اهتمام ویژه ی مجموعه ی دستگاههای ذیربط درخصوص معضل ریزگردها، خاطرنشان کرد: همگان می دانند که موضوع ریزگردها بیشتر منشأ خارجی دارد و بخش داخلی سرمنشأ ریزگردها که در برخی مناطق جنوبی کشور ازجمله هورالعظیم و هورالهویزه بوده است با تدابیر دولت تدبیر و امید، از طریق تامین و‌جاری سازی آب در مناطق مذکور حل و فصل شده است.

وی افزود: این امر در کنار بارندگی های چشمگیر سال جاری باعث شده است که امسال پدیده ی ریزگردها در قیاس با سال گذشته کاهش یابد، لیکن اقدامات متعدد دولت جمهوری اسلامی برای حل منشأ آن در کشور عراق به دلایل مسائل داخلی آن کشور و ناامنی های موجود در آن کمتر قرین توفیق بوده است، اما ما در استان از تمام توان و امکانات دولت برای کاهش آسیبهای این پدیده ی طبیعی استفاده خواهیم کرد.

رازانی در ادامه ضمن تقدیر از همکاری مردم استان در قبال موضوع ریزگردها ادامه داد: آموزشها و هشدارهای لازم از طریق صدا و سیما و رسانه های گروهی درخصوص نحوه ی برخورد با موضوع ریزگردها به مردم داده شده است و مردم استان نیز امروز باتوجه کردن به هشدارهای مسئولین موارد لازم را رعایت کردند و اغلب مردم عزیز با ماندن در خانه های خود به کاهش آسیبهای این معضل طبیعی کمک کردند، که این موضوع نشان از درک ویژه ی موضوع توسط مردم استان دارد و به این دلیل باید از آنها تشکر کرد.

وی در ادامه از اتخاذ لازم و وظایف محوله به دستگاههای مربوطه خبر داد و افزود: تدابیر بهداشتی خاصی از جمله توزیع ماسک رایگان و درمان سرپایی، و سریع بیماران مرتبط با مقوله ی ریزگردها به صورت رایگان در دستور کار مسئولین ذیربط قرار گرفته است.

در این نشست همچنین پس از جمعبندی نظرات کارشناسی و گزارشهای ارائه شده توسط ادارات کل هواشناسی و حفاظت از محیط زیست و نیز دانشگاه علوم پزشکی، قرار بر این شد که اگر تا ساعت شش صبح فردا، میزان آلودگی هوا از حیث تراکم ریزگردها از حالت بحرانی خارج نشود، فردا(شنبه ۲۹ خردادماه) تعطیل باشد.

رازانی در این خصوص گفت: تلاش در راستای حفظ سلامت مردم استان از اهم وظایف دولت است و در این خصوص هیچگونه اهمالی قابل پذیرش نیست و به همین خاطر در سفر رییس جمهور محترم به استان، لزوم حل مشکل ریزگردها را به عنوان یک مطالبه مردمی طرح و پیگیری خواهیم کرد.