کرمانشاه نفس ندارد/ غبار؛ آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ریز گردها؛ مهمانان ناخوانده‌ای که حال دیگر گاه‌وبیگاه می‌آیند و نفس مردمان مناطق غرب نشین را به شماره انداخته‌اند و گویی هیچ تدبیری برای آن‌ها نیست.

نفس کرمانشاه این روزها بدجور گرفته است و مردم این استان حال باید در کنار معضلاتی چون بیکاری و محرومیت، حتی برای نفس کشیدن با معضلی بس بزرگ دست‌وپنجه نرم کنند.

هوای کرمانشاه در چند روز گذشته یکی از سیاه‌ترین روزهای خود را سپری کرد و مردم این استان طی روزهای اخیر در محاصره کامل ریز گردها به سر بردند و کمتر کسی اگر مجبور نبود فکر بیرون آمدن از خانه به سرش می‌زد.

نفس کرمانشاه این روزها از هجوم چندین‌باره ریز گردها در خردادماه بدجور تنگ‌شده و البته فریاد مردمش نیز به‌جایی نمی‌رسد. گویی راهی برای مقابله با ریز گردها این مهمانان حالا همیشگی وجود ندارد.

ریز گردها از روز پنج‌شنبه هفته گذشته بار دیگر به آسمان استان‌های غربی کشور هجوم آورده و آخر هفته‌ای تاریک و نفس‌گیر را برای مردمان این مناطق رقم زدند.

هوای استان کرمانشاه در روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیتی بحرانی داشت و ریز گردها به‌ویژه در مناطق مرزی استان همچون قصر شیرین و سرپل ذهاب دید افقی را به کمتر از چند صد متر رسانده و به‌راستی نفس کشیدن را برای مردمان این مناطق دشوار کرده بودند.

حال با هجوم همه‌جانبه ریز گردها در فصل بهار این ضرب‌المثل در ذهن تداعی می‌شود که«سالی که نکوست از بهارش پیداست» و اینک به نظر می‌رسد ریز گردهایی که حتی زمستان گذشته نیز کرمانشاهیان را از وجود خود بی‌نصیب نگذاشتند با آغاز فصل گرما بیش‌ازپیش خود را به مردم این استان تحمیل کنند.

مردم از تردد های غیر ضروری پرهیز کنند

رئیس ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با اشاره به ورود ریز گردها به هوای استان از روز پنجشنبه هفته گذشته، گفت: غلظت ریز گردها موجب شد که هوای کرمانشاه در روز جمعه در وضعیت بحرانی قرار داشته باشد.

رضا محمودیان خاطرنشان کرد: غلظت ریز گردها در روز جمعه چند برابر حد مجاز بود و در وضعیت بحران قرار داشت.

وی با بیان اینکه منشأ اصلی ریز گردها کشورهای عراق و عربستان هستند از هم استانی‌ها خواست تا خروج توده گردوغبار از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.

هوای کرمانشاه در روز شنبه هم غبارآلود خواهد بود

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هوای کرمانشاه از روز پنج‌شنبه هفته گذشته تحت تأثیر ریز گردها بوده که این وضعیت همچنان نیز ادامه دارد.

شاهرخ پارسا خاطرنشان کرد: غلظت ریز گردها از بعدازظهر روز جمعه اندکی کاهش یافت اما با توجه به تشکیل مجدد طوفان‌های گردوخاک بر روی کشورهای همسایه امروز شنبه نیز هوای استان غبارآلود خواهد بود.

وی گفت: غلظت ذرات گردوغبار همانند روزهای گذشته در نواحی مرزی استان شدیدتر بوده و دید افقی را کاهش خواهد داد.

تا کنون اقدامی عملی برای رفع معضل ریزگردها صورت نگرفته است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز ، تداوم معضل ریز گردها را تهدیدی جدی برای سلامت مردم کرمانشاه عنوان کرد و افزود: علی‌رغم تشدید این پدیده در سال‌های اخیر، اما شاهد هستیم تاکنون هیچ اقدام عملی در این رابطه صورت نگرفته و کسی نیز در این خصوص پاسخگو نبوده است.

عبدالرضا مصری خواستار ارائه برنامه پیشنهادی از سوی دولت به مجلس در این رابطه شد و گفت: علاوه بر کرمانشاه، استان‌های دیگری نظیر خوزستان، ایلام و کردستان نیز با معضل ریز گردها درگیر هستند که این موضوع شدیداً آن‌ها را کلافه کرده است.

وی بابیان اینکه ریز گردها عمدتاً منشأ خارجی نظیر کشورهای عراق و عربستان دارند، اظهار داشت: در گذشته مالچ پاشی بیابان‌های عراق صورت می‌گرفت که این موضوع سبب می‌شد شاهد ورود ریز گردها نباشیم، اما پس از حملات نظامی صورت گرفته در منطقه نسبت به مالچ پاشی بیابان‌های عراق بی‌توجهی صورت گرفت.

لزوم ارائه برنامه های بین المللی مشترک

مصری رفع مشکل ریز گردها مستلزم ارائه برنامه‌های بین‌المللی مشترک دانست و گفت: مشکلات سیاسی موجود در کشور عراق باعث شده که رفع مشکل ریز گردها در اولویت قرار نداشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: اقداماتی نظیر مالچ پاشی و گسترش پوشش گیاهی از سوی دولت عراق می‌تواند عامل رفع معضل ریز گردها باشد، اما با توجه به شرایط مذکور این امر تاکنون صورت نگرفته است.

مصری تصریح کرد: عدم تلاش برای مدیریت ریز گردها از سوی دولت عراق موجب خواهد شد همچنان با این معضل مواجه باشیم.

به گزارش مهر، با توجه به در پیش بودن فصل گرما، هجوم ریز گردها به آسمان استان‌های غربی در ماه‌های پیش رو محتمل است و به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها راه‌حل، کنار آمدن با معضل ریز گردها است.

حال باید دید در چه زمانی برای رفع این معضل که گویی تمامی ندارد چاره‌ای اندیشیده خواهد شد.