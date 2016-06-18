آرش شامگاه جمعه به تهران منتقل شد/ مادر امیدوار به بهبودی

به گزارش خبرنگار مهر، آرش شامگاه گذشته به دستور وزیر بهداشت و با هماهنگی های انجام شده توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اهواز به همراه پدر، مادر و عموی خود از طریق فرودگاه بین المللی اهواز راهی تهران شد.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز تمام هماهنگی های لازم را انجام داده تا آرش و خانواده اش بلافاصله پس از ورود به تهران به مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی تهران بروند و بعد از استراحت نیز روند درمانی لازم آغاز شود.

اسماعیل ایدنی در حاشیه اعزام آرش به تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماه گذشته برای ویزیت بیماران به دو روستای محروم سوسن و جنگه از توابع شهرستان ایذه سفر کرد.

وزیر بهداشت هفته قبل به دنبال انعکاس خبر در رسانه ها از وجود آرش مطلع شد

وی افزود: وزیر در این سفر موفق به ملاقات با آرش همان کودکی که از ناحیه هردوچشم دچار مشکل بود، نشد و به دنبال خبری که هفته گذشته در رسانه ها منعکس شد وزیر هم به صورت خاص پیگیر مسئله آرش شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در حقیقت وزیر بهداشت با توجه به اخباری که در ارتباط با آرش منعکس شد بلافاصله با دانشگاه علوم پزشکی اهواز تماس گرفته و خواستار اعزام این کودک برای ویزیت و مداوا به تهران شد.

ایدنی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز با توجه به این دستور وزیر از طریق مرکز بهداشت شهر دهدز از توابع شهرستان ایذه هماهنگی های لازم را برای اعزام آرش و خانواده اش انجام داد.

آرش برای درمان ابتدا در بیمارستان های تخصصی تهران ویزیت می شود

وی خبر داد: البته بر اساس هماهنگی های انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی تهران آرش فردا ابتدا در دو بیمارستان تخصصی ویزیت و پس از تشخیص نوع بیماری و راهکارهای پیشنهادی برای تشخیص نهایی و انجام درمان نزد وزیر بهداشت می رود.

مادر آرش در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: آرش یک ماه دیگر یک سالش تمام می شود.

اقدس جلالی اضافه کرد: دکترها هیچ حرفی در ارتباط با اینکه چرا آرش اینطور شده به ما اعلام نکردند ولی علت متورم بودن چشمان آرش را وجود کیست می دانند.

وی بیان کرد: هیچ دکتری به ما اعلام نکرد که چشم برایش تشکیل نشده و فقط اعلام کردند که کیست درون چشم هایش است.

وقتی درمان آرش را قطعی ندانستند دیگر به دکترها مراجعه نکردم

مادر این کودک بدون چشم یادآور شد: آرش پنج روزه بود که وی را برای درمان به شیراز بردم ولی اعلام کردند که باید ۶ ماهه او را بیاوری و بعد هم دکترهای اهواز همین حرف را اعلام کردند که آرش را ۶ ماهه باید بیاوری ولی من پیش خودم گفتم وقتی که فایده ای ندارد چرا بخواهم آرش را دوباره ببرم.

جلالی در ارتباط با پیگیری نکردن درمان آرش در ۶ ماهگی گفت: وقتی به من اعلام کردند این امکان وجود دارد که با درآوردن کیست های موجود در چشم آرش باز هم خوب نشود برای همین دیگر او را به دکتر نبردم.

با دیدن آرش بیهوش شدم

مادر این کودک بدون چشم ایذه ای ادامه داد: دو بار سونوگرافی انجام دادم و هر دو بار بعد از سونوگرافی به من اعلام کردند که آرش حالش خوب است و مشکلی ندارد ولی خودت کمی ضعیف هستی و برای این ضعف دارویی برایم تجویز شد اما چون بعد از کمی مصرف آن دچار حالت تهوع می شدم دیگر از آن دارو استفاده نکردم.

جلالی با ابراز خوشحالی از اعلام وزیر نیرو گفت: دیگر به خانه بهداشت نرفتم و با آمبولانس برای انتقالم تماس گرفتند که اتفاقا آرش در آمبولانس و با حضور ماما به دنیا آمد ولی خب چشمانش مشکل داشت و من وقتی آرش را دیدم بیهوش شدم.

وی با تشکر از پیگیری مسئولان برای درمان آرش بیان کرد: اگر آرش چشم ندارد چطور اشک درمی آورد . پسر ۱۱ ساله و دختر ۴ ساله ام نزد مادرم ماندند ولی دخترم خیلی برای همراهی با من بهانه می کرد.

با تعریف از وزیر بهداشت نسبت به درمان آرش امیدوار شدم

مادر کودک بدون چشم ایذه ای در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا می دانید وزیر بهداشت چشم پزشک ماهری است گفت: بله شنیدم که همه اعلام می کنند چشم پزشک خوبی است و خدا به وی کمک کند، به هر حال خوب یا بد، با این تعاریف خیلی به درمان آرش امیدوار شدم.

روایت دهیار روستای پشت آسیاب از تولد آرش

دهیار روستای (پشت آسیاب شیوند) بخش دهدز شهرستان ایذه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: والدین آرش به دلیل اینکه در روستا زندگی می کنند و همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی خیلی توان مراجعه به خانه بهداشت برای درمان های قبل از زایمان را نداشتند.

کیانی ادامه داد: مادر آرش چون زمان زایمان مشکل داشت و موفق به زایمان نشد وی را به شهرستان ایذه منتقل و بعد دوباره به روستا برگشت که در نهایت زایمان در روستا انجام شد.

وی بیان کرد: وقتی آرش با آن وضعیت (بدون چشم) متولد شد همه روستا شلوغ شده و مردم دور هم جمع شدند برای همین مادر و فرزند را به شهرستان ایذه منتقل کردیم و تا دو روز تحت نظر دکتر بود.

دهیار روستای (پشت آسیاب شیوند) بخش دهدز شهرستان ایذه یادآور شد: بعد از بازگشت آرش از ایذه از طریق بخشداری و فرمانداری پیگیر درمان آرش شده و وضعیت این کودک را به اطلاع آنها رساندم.

کیانی عنوان کرد: اولیای آرش او را برای درمان به دکترهای بسیاری حتی در شیراز بردند ولی با اعلام اینکه راهی برای درمانش نیست دوباره ناامید برگشتند.

پدر آرش تنها گریه می کرد

رضا کیانی پدر آرش که نگاهش سراسر غم و ناراحتی بود توان مصاحبه با ما را نداشت، هر سوالی که از وی پرسیده می شد تنها سرش را پایین انداخته و گریه می کرد.