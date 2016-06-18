کلمبیا با شکست پرو به نیمه نهایی رسید/در انتظار برنده شیلی- مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه «متلایف» نیوجرسی برگزار شد دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش به نتیجه تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

در وقت های اضافه این تیم کلمبیا بود که بازی بهتری ارائه کرد اگرچه «کریستین راموس»، مدافع پرو، تا آستانه باز کردن دروازه کلمبیا پیش رفت.

دو تیم در پایان وقت های اضافه هم مساوی کردند و کار به ضربات پنالتی کشید. در اینجا بود که «داوید اوسپینا»، دروازه بان تیم آرسنال، با مهار دو ضربه بازیکنان تیم پرو، شرایط پیروزی ۴ بر ۲ تیم کلمبیا را فراهم آورد.

با این حساب تیم کلمبیا در مرحله نیمه نهایی رقابتها به مصاف برنده دیدار شیلی و مکزیک خواهد رفت.

تیم های فوتبال آرژانتین و ونزوئلا بامداد فردا یکشنبه تکلیف دیگر تیم حاضر در جمع چهار تیم پایانی را مشخص می کنند. برنده آن دیدار با آمریکای میزبان دیدار خواهد داشت.

چهل و پنجمین دوره رقابتهای کوپاآمه‌ریکا در آمریکا در حال برگزاری است.