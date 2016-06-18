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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۲

مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین:

مشکل بیماران سوختگی در استان قزوین برطرف می شود

مشکل بیماران سوختگی در استان قزوین برطرف می شود

قزوین- مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین گفت: با تکمیل بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی قزوین ضمن حل مشکل درمانی بیماران سوختگی، جراحی های تروما نیز در استان در این بیمارستان تجمیع می شود.


محسن ادهمی در حاشیه مراسم کلنگ زنی بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی قزوین از مراکز قدیمی استان است که به دلیل تراکم مراجعه کنندگان نیازمند توسعه خدمات و تجهیزات در آن ضروری بود.

وی افزود: بخش الحاقی با اختصاص قطعه زمین مجاور بیمارستان به مساحت ۳ هزار مترمربع آغاز شده که بنایی در هفت طبقه با ۱۲ هزار مترمربع زیربنا در آن ساخته می شود.

مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین تصریح کرد: بخش الحاقی با ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار داخلی دانشگاه علوم پزشکی در مدت سه سال ساخته می شود.

وی یادآورشد: در طبقه همکف بخش الحاقی مرکز اورژآنس، در طبقه اول هشت اتاق عمل، طبقه دوم بخش سوختگی و آی سی یو با هشت تخت پیش بینی شده است.

ادهمی اضافه کرد: در سه طبقه دیگر هم دو بخش با ۳۲ تخت طراحی شده که در مجموع شش بخش با ۱۹۲ تخت درمانی در خدمت بیماران و مراجعان خواهد بود.

مرکز درمانی شهید رجایی با ۱۵۰ تخت فعال در خدمت ۳۰ هزار بیمار در سال

ادهمی تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان شهید رجایی قزوین ۱۵۰ تخت فعال دارد و ماهانه به طور متوسط ۷۰۰ بیمار تصادفی نیز پذیرش شده و سالانه ۳۰ هزار بیمار در آن بستری می شوند.

مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین یادآورشد: این مرکز درمانی دارای بخش های ارتوپدی، جراحی، مغز و اعصاب،   آی سی یو، اورژانس و سوختگی است.

وی بیان کرد: بیمارستان شهید رجایی در سال ۵۶ ساخته شده و در سال گذشته نیز بخش ای سی یو با ۲۰ تخت به آن اضافه شد.

مدیر بیمارستان شهید رجایی گفت: با تکمیل این بخش تمامی جراحی های تروما در یک مرکز تجمیع شده و نیاز بیماران سوختگی نیز تامین و برطرف می شود.

وی اضافه کرد: برای انتقال بیماران همچنین پد بالگرد برای فرود اضطراری هم پیش بینی شده تا هیچ کمبودی در این زمینه نیز وجود نداشته باشد.

ادهمی اظهارداشت: در صورت تکمیل ساختمان بخش الحاقی باد ۴۰۰ نیروی متخصص درمانی شامل پزشک، پرستار، خدمات و کادر درمان نیز تامین شود.

وی اظهارامیدواری کرد با تکمیل بخش الحاقی ضمن ارائه تمامی خدمات مورد نیاز مردم از مراجعه بیماران استان به پایتخت جلوگیری شده و خدمات درمانی به سایر استانها نیز داده شود.

 

کد مطلب 3688363

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