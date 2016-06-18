مشکل بیماران سوختگی در استان قزوین برطرف می شود



محسن ادهمی در حاشیه مراسم کلنگ زنی بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی قزوین از مراکز قدیمی استان است که به دلیل تراکم مراجعه کنندگان نیازمند توسعه خدمات و تجهیزات در آن ضروری بود.

وی افزود: بخش الحاقی با اختصاص قطعه زمین مجاور بیمارستان به مساحت ۳ هزار مترمربع آغاز شده که بنایی در هفت طبقه با ۱۲ هزار مترمربع زیربنا در آن ساخته می شود.

مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین تصریح کرد: بخش الحاقی با ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار داخلی دانشگاه علوم پزشکی در مدت سه سال ساخته می شود.

وی یادآورشد: در طبقه همکف بخش الحاقی مرکز اورژآنس، در طبقه اول هشت اتاق عمل، طبقه دوم بخش سوختگی و آی سی یو با هشت تخت پیش بینی شده است.

ادهمی اضافه کرد: در سه طبقه دیگر هم دو بخش با ۳۲ تخت طراحی شده که در مجموع شش بخش با ۱۹۲ تخت درمانی در خدمت بیماران و مراجعان خواهد بود.

مرکز درمانی شهید رجایی با ۱۵۰ تخت فعال در خدمت ۳۰ هزار بیمار در سال

ادهمی تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان شهید رجایی قزوین ۱۵۰ تخت فعال دارد و ماهانه به طور متوسط ۷۰۰ بیمار تصادفی نیز پذیرش شده و سالانه ۳۰ هزار بیمار در آن بستری می شوند.

مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین یادآورشد: این مرکز درمانی دارای بخش های ارتوپدی، جراحی، مغز و اعصاب، آی سی یو، اورژانس و سوختگی است.

وی بیان کرد: بیمارستان شهید رجایی در سال ۵۶ ساخته شده و در سال گذشته نیز بخش ای سی یو با ۲۰ تخت به آن اضافه شد.

مدیر بیمارستان شهید رجایی گفت: با تکمیل این بخش تمامی جراحی های تروما در یک مرکز تجمیع شده و نیاز بیماران سوختگی نیز تامین و برطرف می شود.

وی اضافه کرد: برای انتقال بیماران همچنین پد بالگرد برای فرود اضطراری هم پیش بینی شده تا هیچ کمبودی در این زمینه نیز وجود نداشته باشد.

ادهمی اظهارداشت: در صورت تکمیل ساختمان بخش الحاقی باد ۴۰۰ نیروی متخصص درمانی شامل پزشک، پرستار، خدمات و کادر درمان نیز تامین شود.

وی اظهارامیدواری کرد با تکمیل بخش الحاقی ضمن ارائه تمامی خدمات مورد نیاز مردم از مراجعه بیماران استان به پایتخت جلوگیری شده و خدمات درمانی به سایر استانها نیز داده شود.