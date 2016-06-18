گروه استانها؛ خبرگزاری مهر - چنور صادقی: ساکنین استان های غرب کشور از جمله کردستان در بهار امسال هم مانند بهارهای یک دهه اخیر شاهد ورود گردوخاک عربی در آسمان استانشان هستند و سال هاست که تنفس در هوای سالم در این فصل به آرزوی دیرینه آنها تبدیل شده است.

امروزه فصل بهار که زمانی به بهشت کردستان شهره بود به برزخی مبدل گشته است که با فرارسیدن آن لرزه بر اندام مردم این دیار به ویژه آن هایی که ناراحتی های تنفسی و قلبی دارند، می اندازد.

از آنجا که منشاء این گرد و خاک کشور عراق است لذا مسئولان استان کردستان کلید حل این مشکل را در دست مسئولان ارشد کشور می دانند که باید از طریق دیپلماسی خارجی اقدام به برطرف کردن آن کنند.

رییس سازمان محیط زیست کشور هم در این رابطه عنوان کرده است که مهمترین عامل حل این مشکل خاتمه جنگ در عراق و سوریه است تا بشود به تثبیت خاک ونهالکاری و غیره اقدام کرد در این شرایط برای آن کشورها اولویت های دیگری مطرح است و این قبیل پروژه ها را برعهده نمی گیرند، سوریه وعراق بربسیاری از بخش های سرزمینی خود تسلطی ندارند که اقدامات بیابان زدایی داشته باشند.

گردو خاک های عربی، مرگ تدریجی مرزنشینان

در خردادماه سه سال پیش عمده مطالبه کردستانی ها از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حل مشکل ورود گرد و غبار عربی به این منطقه بود و تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری هم چون دکتر عارف و حداد عادل در مناظره های انتخاباتی خود به آن اشاره کردند.

حداد عادل در آن موقع حل مشکل گرد و خاک های عربی را نیازمند طی پروسه ای ۱۰ ساله خواند، ولی گویا این مشکل با گذشت سالیان سال همچنان پابرجا خواهد بود و مردم استان های غرب کشور هر سال در فصل بهار بجای لذت بردن از طبیعت زیبای منطقه خود باید در خانه هایشان بنشینند و برای سلامتی هوای استانشان دست به درگاه الهی دراز کنند.

آلوده شدن هوای استان های مختلف کشور اگرچه منجر به مرگ فوری مردم این مناطق نمی شود ولی بتدریج با ایجاد بیماری های متفاوتی از جمله بیماری های تنفسی مرگ تدریجی آنها را به دنبال خواهد داشت.

به گفته رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست کردستان هوای بیشترشهرهای استان روز جمعه در وضعیت بحرانی و خطرناک قرار گرفت و پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد.

ماهان رحیمی عنوان کرد: وضعیت هوای استان کردستان و میزان ذرات گرد وغبار موجود در هوا به حدود هفت برابر استاندارد آن رسید.

نه تنها در فضای باز بلکه در خانه ها هم نفس کشیدن برای مردم کردستان سخت شده و تعدادی از افرادی که ناراحتی های تنفسی دارند روانه بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند.

اعتراض مردم به آلودگی هوا در فضای مجازی

در کنار اعتراضات مردمی منصور مرادی رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در اولین نطق میان دستور خود، از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست که به جد در خصوص درمان این معضل تلاش کند.

مردم که از بیان اعتراض ها و فریاد های خود در فضای حقیقی خسته شدند و اینک به شیوه های متعددی در سایت های مجازی اعتراض خود را بیان می کنند تا شاید این بار از این طریق بتوانند نتیجه ای بگیرند.

کمپین خاک توسط تعدادی از جوانان با شعار اینکه ما نمی خواهیم دیگر خاک بخوریم ما هوای سالم می خواهیم، تشکیل شده است و در کمتر از مدت زمان کوتاهی حدود ۱۹ هزار نفر به کانال آن در تلگرام پیوستند.

نمایی از سنندج با هوای آلوده و پاک در یک قاب

مردم استان های کشور که درگیر گردوخاک عربی شده اند تصاویری از شهر و دیار خود را به این کانال ارسال و گروه های مختلفی هم حمایت خود را در اعتراض به وضعیت کنونی هوای ۱۵ استان درگیر گردو خاک عربی در کشور اعلام کردند.

به پیشنهاد کمپین خاک بسیاری از کاربران در تلگرام عکس پروفایل خود را به تصویری از نقشه ایران که ماسکی براستان های درگیر گرد و خاک عربی گذاشته شده، تغییر دادند.

بی تفاوتی مسئولان کردستان ادامه دارد

در استان کرمانشاه روز جمعه جلسه ویژه مدیریت بحران تشکیل می شود ولی متاسفانه در کردستان قرار گرفتن شرایط هوا در وضعیت خطرناک، بحران محسوب نمی شود و مسئولان ما در اینگونه مواقع نیازی به تشکیل جلسه مدیریت بحران نمی بینند.

در کنار اعتراض های متعدد مردمی ولی در استان کردستان مسئولان و متولیان امر همچنان بی تفاوت هستند و البته این نوع بی تفاوتی و کنار آمدن با موضوع هم دامن شماری از مردم استان را گرفته است.

بی تفاوتی های مسئولان در حالی همچنان ادامه دارد که بعد از ظهر جمعه فضای مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر سنندج نیز بیمارانی به خود دید که دلیل اصلی مراجعت آنها به پزشک وضعیت هوای آلوده و گرد و خاک عربی بود.

چاره اندیشی برای معضل گرد و خاک در استان کردستان و سایر مناطق درگیر با این معضل یکی از مطالبات جدی و به حق مردم است تا بتوانند حداقل از آب و هوای سالم در این خطه از کشور بهره مند شوند.