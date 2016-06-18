محبت الهی اساس شکل گرفتن جامعه اسلامی/مومنان دیده بان تفکر و مذهب

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید مهدی باقری شاهرودی بامداد شنبه در بیان اخلاق و معنویات در قرآن در محل حسینه اعظم مدرسه قلعه شاهرود، ابراز داشت: اگر انسان محبت ائمه(ع) و مومنان را در دل داشته باشد از یک طرف محبت امام نسبت به مردم و از طرف دیگر تولی و پذیرش ولایت امام عصر خودش را فهمیده و این مهم در بین مردم تبدیل به ارتباط خاص بین مومنان می شود.

وی افزود: بین ما و ائمه(ع) رابطه محکمی جاری است که اگر فردی مومن شد، نور امامان، وی را به کمال می رساند و از سوی دیگر اگر مومنان هم یک ارتباط خاصی از عوالم قبل داشته باشند، از طریق قلب های بین دیگر مومنان گسترش پیدا می کند.

مومنان دیده بان تفکر و مذهب دینی هستند

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، درباره برادری در قرآن مجید، گفت: در روایات اشاره شده که مومنان باهم برادرند و این برادری حقیقی است یعنی خدای متعال مومنان را از سرشت جنان و بهشت خود آفریده و بعد از آنکه جسم آنها را آباد ساخت، از نسیم روح خود در آنها جاری کرد لذا هر مومنی با مومن دیگر برادر است به این معنا که ما از ادامه سرشت امام خلق شده ایم و اصل و ریشه اتصال بین مومنان که از یک شعاع نور در عالم پدیدار و یک روح در آنها دمیده شده، محسوب می شود اگر یکی از مومنان اندوهگین باشد روح سایر مومنان هم محزون خواهد شد و این همانا اخوت حقیقی است.

میرباقری شاهرودی در ادامه بیان داشت: مومن دیده بان و دیگر مومنان آئینه هستند یعنی نسبت به او خیانت و غیبت نمی کنند و این یک رشته حقیقی است و اگر می خواهیم این ریسمان قطع نشود، باید حدود و قوانینی را نسبت به مومنان رعایت کنیم و اگر کسی حقوق مومن را رعایت نکرد این رشته ولایت قطع شده و عصمت از انسان برداشته می شود چرا که در مومنان از نسیم روح الهی دمیده و مومن سپر مومنان دیگر است.

وی افزود: یکی از ارتباط هایی که بین مومنان برقرار می شود ارتباط مالی است، که مومنان در معامله غش، ربا و نسبت به هم خیانت نمی کنند و رابطه مستحکم در ارتباط مالی بین مومنان با عنوان انفاق و بخشش وجود دارد و افرادی هستند که وقتی خدای متعال امکاناتی در اختیار آنها قرار می دهد، آن را معیار کرامت و شرافت برگزیده و هدف را در به دست آوردن این امکانات پایه ریزی می کنند که برای این اشخاص در قرآن عذابی سخت بشارت داده شده است.

خدای متعال ما را کریمانه اداره می کند

نماینده مردم البرز در خبرگان رهبری درباره تفسیر سوره مبارکه فجر هم گفت: این سوره سوره الحسین(ع) است و اگر در نماز به تلاوت آن مداوت کنید با اباعبدالله(ع) محشور و همراه ایشان خواهید بود و در واقع داستان تسلیت به نبی اکرم(ص) در قصه سید الشهدا(ع) است لذا در سوره فجر، داستان طغیان اقوام گذشته و اینکه خدای متعال تازیانه عذاب را بر آنها فرود آورد، بیان می شود و این سنت دائمی خدا است که ابتدا طغیان کرده، فرصت و مهلت داده و براساس حکمت خدا و اگر به راه راست هدایت نشدند، برای آنها عذاب سخت فرود خواهد آورد پس باید گفت خدای متعال انسان را امتحان کرده و از آن با عنوان ابتلا یاد می شود که در این راه ابتلا و امتحان به انسان امکاناتی عطا می شود تا به واسطه آن بتواند به بندگی خدا نزدیک شود و به مقام عندالله برسد.

میرباقری شاهرودی در ادامه تصریح کرد: اگر امکانات و شرایط خاص خداوند برای «عندَ رَبهم یُرزَقون» وجود داشت و حجاب باعث غفلت ما در استفاده از آنها شد، چون خدا انسان را دوست دارد همه این عطاها را از او می گیرد و آنها که نتوانسته اند دربرخورداری از نعمت به خدا برسند آن نعمتها را خدا از آنها می گیرد تا در نتیجه صبر بر این کاستی ها به خدا برسند.

وی افزود: داستان انسانهایی که سقوط می کنند مانند استکبار، این افراد همه کرامت را در همین امکانات مادی دیده و معیار شرافت می دانند. اگر سقوط قوم عاد و ثمود به دلیل همین اشتباه آنها بود درگیری جامعه مومنان و کفار، سختی عبور از وادی کفر را برای مومنان به دنبال داشت که این ایستادگی همراه دشواری، طریق سلوک معنوی و ابتلای خالص شدن بنده برای خدا است لیکن سختی و شادی ها بستر رشد است، امروز اگر انسان اهل داد و ستد با خدا شد می تواند بستر لازم برای رشد خود را فراهم کند و این امکانات نباید حجاب و بت برای انسان تلقی شود بلکه باید راهی برای رسیدن به عبودیت و بندگی باشد از سوی دیگر باید گفت مصلحان کسانی هستند که به دنبال امام پیشرو و همراه ایشان هستند این افراد حق در مالک خود برای دیگران قایل و در شرایط فقر و ثروت انفاق، زکات، ایثار و در هر شرایطی رشد می کنند و ما باید نگاه مان را نسبت به دنیا تغییر داده و مانند مومن این امکانات و شرایط که در اختیار ماست را امانت دانسته و پله ای برای رشد تعالی تلقی کنیم.