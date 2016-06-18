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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۲

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

بازی های بومی محلی در چهارمحال و بختیاری احیا می شوند

بازی های بومی محلی در چهارمحال و بختیاری احیا می شوند

شهرکرد- مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری از احیای بازی های بومی محلی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

فرزاد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح شناخت بازی های بومی محلی در این استان خبر داد.

وی با تاکید بر احیای فرهنگ و آداب و رسوم گذشتگان، گفت: بازی بخش اصلی زندگی انسان است كه با حس كنجكاوی و با انگيزه شناختن دنيای پيرامون او آغاز می شود.

فرزاد رحیمی با اشاره به اینکه بازی ها متناسب با نیازها و محیط زندگی هر جامعه متنوع است، افزود: در طرح شناخت بازی های بومی محلی، کودکان و نوجوانان با پرس و جو از والدین، نام بازی ها و روش اجرای آنها را جمع آوری کرده و در مراکز کانون با دیگر بچه ها اجرا می کنند.

وی بیان کرد: قوطور، بالابلندی، وسطی، دیس دیس، هفت خط، خروس جنگی، ارنگه و ارنگه، آ آ و... از جمله بازی های در حال اجرا در این طرح است.

کد مطلب 3688369

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