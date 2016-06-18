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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان:

آموزش های مهارتی نقش طلایی درتحقق اقتصاد مقاومتی دارند

آموزش های مهارتی نقش طلایی درتحقق اقتصاد مقاومتی دارند

زنجان- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: توجه به امر آموزش های مهارتی نقش طلایی را در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل »می تواند بازی کند.

قاسم صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آموزش‌های مهارتی به دلیل توانمندسازی نیروی انسانی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه توسعه در بعد اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: آموزش‌های فنی و حرفه ای می‌تواند نقش مهمی را در دستیابی به اهداف توسعه و اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سالجاری به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: نقش آموزش‌های مهارتی در تولید و انتقال فناوری، فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه، ایجاد و ارتقای توان کارآفرینی و ارتقای توان عوامل تولید، ازجمله ابعاد تأثیرگذار این آموزش‌ها بر فرآیند توسعه اقتصادی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: توجه به آموزش‌های فنی و حرفه ای امری ضروری است و باید بر مبنای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، توسعه آموزش‌های مهارتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: توجه به امر آموزش‌های مهارتی نقش طلایی را در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»می‌تواند داشته باشد. 

۵۰۰ حرفه توسط فنی و حرفه‌ای زنجان آموزش داده می‌شود

صیادی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۴ مرکز دولتی و ۱۳۵ آموزشگاه آزاد در سطح استان فعال است، گفت: این اداره کل با تنوع دوره‌های آموزشی با حدود ۵۰۰ حرفه آموزشی به گروه‌های هدف مختلف شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، دانش آموزان، آموزش در زندان، پادگان، کارجویان شهری و روستایی، صنایع و صنوف، آسیب دیدگان اجتماعی  آموزش‌های مهارتی ارائه می‌دهد.

وی افزود: بیشترین استقبال کار آموزان از رشته‌های فناوری اطلاعات، عمران، صنایع پوشاک ( طراحی – دوخت)، صنایع خودرو و برق است.

کد مطلب 3688371

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