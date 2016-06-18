۱۰ تیم در رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی لیگ برتر فوتبال استان با حضور نماینده‌های ۱۰ تیم حاضر در این مسابقات در دفتر هیئت فوتبال کردستان انجام شد و رقابت های هفته اول این دوره از مسابقات نیز مشخص شد.

قابت‌های لیگ برتر فوتبال استان در فصل جاری با حضور ۱۰ تیم آبیدر، پیام نوین و عقاب از سنندج، شهرداری و قندیل از سقز، شهدای گروس و پرسپولیس ماهان از بیجار، علم ادب قروه، شهرداری مریوان و آربابالند بانه در یک گروه به صورت تک بازی برگزار می شود.

هفته اول لیگ برتر فوتبال استان در تاریخ ۱۸ تیرماه برگزار خواهد شد، در این هفته تیم شهدای گروس میزبان شهرداری سقز است، عقاب سنندج در ورزشگاه ملک نیای این شهر به مصاف پرسپولیس ماهان بیجار می‌رود.

همچنین قندیل سقز میهمان تیم شهرداری مریوان است، تیم علم و ادب قروه میزبان تیم پیام نوین سنندج است و در آخرین بازی هفته اول آربابالند بانه در بانه به مصاف تیم آبیدر سنندج خواهد رفت.

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال استان کردستان به منظور مشخص شدن تیم های برتر تا ۲۶ شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت.