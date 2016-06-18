بابک بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح دانش‌آموزی نجات آب در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برای دانش‌آموزان دوره نخست متوسطه در خراسان شمالی اجرا شد و آگاهی دانش‌آموزان در مورد منابع آب تا ۳۲ درصد افزایش‌یافته و به متوسط استانی ۷۶ درصد رسیده است.

وی افزود: طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب موسوم به داناب در استان برای نخستین بار در سال تحصیلی ۹۰- ۹۱ در خراسان شمالی اجرا شد که در این سال میزان آگاهی دانش‌آموزان در مورد منابع آب بیش از ۱۹ درصد افزایش یافت و شرکت آب منطقه‌ای استان رتبه دوم کشوری را در اجرای این طرح کسب کرده بود.​

سخنگو و مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تصریح کرد: طی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ با اجرای این طرح در خراسان شمالی، ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان دوره نخست متوسطه استان تحت پوشش قرار گرفتند که از این لحاظ نسبت به دیگر استان‌ها پیشگام هستیم.

بهادری بابیان اینکه برای اجرای این طرح بین اداره کل آموزش‌وپرورش و شرکت آب منطقه‌ای تفاهم‌نامه‌ای منعقدشده، گفت: با اجرای طرح داناب ۳۷ هزار دانش‌آموز، آموزش‌های لازم را در رابطه با چالش‌ها و راهکارهای نجات منابع آب استان فراگرفته‌اند.

وی اظهار داشت: این طرح در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، در بیش از یک هزار و ۴۵۰ کلاس درس در قالب ۴۵۳ آموزشگاه اجرا شد.

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: برای اجرای این طرح در ۴۵۳ آموزشگاه رابطان آموزشی از بین معلمان انتخاب شدند و از طریق برگزاری کارگاه‌ها و اقلام کمک‌آموزشی، آموزش‌های تخصصی لازم و مفاهیم طرح دانش‌آموزی را برای دانش‌آموزان تشریح کردند.

بهادری تصریح کرد: در این طرح ۳۷ هزار جلد کتاب آموزشی بین دانش‌آموزان توزیع شد که این کتاب‌ها در خراسان شمالی به‌صورت بومی و مرتبط با منابع آب استان طراحی و چاپ‌شده است.

وی گفت: در طرح نجات آب برای دانش‌آموزان لوح فشرده آموزشی حاوی انیمیشن، فایل‌های راهنمایی رابطان آموزشی و همچنین پوسترهای آموزشی بین آموزشگاه توزیع‌شده است.

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به اینکه اجرای این طرح تا پایان برنامه ششم توسعه در استان ادامه دارد، افزود: اختتامیه رسمی اجرای این طرح در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در تیرماه سال جاری در خراسان شمالی برگزار و دور جدید این طرح در پاییز سال تحصیلی ۹۵- ۹۶ آغاز می‌شود.