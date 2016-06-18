تصادف در آزادراه زنجان- قزوین یک کشته برجای گذاشت

سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت یک بامداد امروز(شنبه)واژگونی خودرو پژو در آزادراه زنجان-قزوین یک کشته بر جای گذاشت.
وی علت اصلی وقوع این تصادف را توانایی نداشتن راننده خودرو پژو در کنترل وسیله نقلیه به دلیل خستگی و خوابآلودگی عنوان کرد و گفت: متأسفانه طی سال جاری بیش از ۳۸ درصد از تصادفات در جادههای استان به علت خستگی و خوابآلودگی بوده است.
رئیس پلیسراه استان زنجان به وقوع تصادفات طی سال جاری در جادههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۴۱۸ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان رخداده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش دارد.
شیرمحمدی تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۵ درصد از تصادفات در محور زنجان به قزوین رخداده است.
وی به علت تصادفات طی سال جاری در جادههای استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: طی این بازه زمانی خستگی و خوابآلودگی ۳۸ درصد، توجه نکردن به جلو ۲۵ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه ۱۱ درصد از دلایل تصادفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان را به خود اختصاص داده است.
رئیس پلیسراه استان زنجان افزود: طی سال جاری خودرو سواری، کامیون، وانتبار و موتورسیکلت به تربیت ۶۳، ۱۵، ۱۲ و ۹ درصد از تعداد تصادفات را به خود اختصاص دادهاند.
شیرمحمدی تصریح کرد: طی این بازه زمانی بیش از ۲۱ درصد از تصادفات واژگونی خودرو بوده است.
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