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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

واژگونی خودرو باردیگر حادثه آفرید:

تصادف در آزادراه زنجان- قزوین یک کشته برجای گذاشت

تصادف در آزادراه زنجان- قزوین یک کشته برجای گذاشت

زنجان-رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: تصادف در آزادراه زنجان- قزوین یک کشته بر جای گذاشت.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت یک بامداد امروز(شنبه)واژگونی خودرو پژو در آزادراه  زنجان-قزوین یک کشته بر جای گذاشت. 

وی علت اصلی وقوع این تصادف را  توانایی نداشتن راننده خودرو پژو در کنترل وسیله نقلیه به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی عنوان کرد و گفت: متأسفانه طی سال جاری بیش از ۳۸ درصد از تصادفات در جاده‌های استان به علت خستگی و خواب‌آلودگی بوده است. 

رئیس پلیس‌راه استان زنجان به وقوع تصادفات طی  سال جاری در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۴۱۸ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان رخ‌داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش دارد. 

شیرمحمدی تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۵ درصد از تصادفات در محور زنجان به قزوین رخ‌داده است. 

وی به علت تصادفات طی سال جاری در جاده‌های استان  زنجان اشاره کرد و یادآور شد: طی این بازه زمانی خستگی و خواب‌آلودگی ۳۸ درصد، توجه نکردن به جلو ۲۵ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه ۱۱ درصد از دلایل تصادفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان را به خود اختصاص داده است. 

رئیس پلیس‌راه استان زنجان افزود: طی سال جاری خودرو سواری، کامیون، وانت‌بار و موتورسیکلت به تربیت ۶۳، ۱۵، ۱۲ و ۹ درصد از تعداد تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند. 

شیرمحمدی تصریح کرد: طی این بازه زمانی بیش از ۲۱ درصد از تصادفات واژگونی خودرو بوده است.

کد مطلب 3688379

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