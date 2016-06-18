۴ واحد قصابی متخلف در تاکستان به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی قزوین، محمد جلیلوند در این باره اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تشدید نظارتهای بهداشتی این اداره بر واحد های عرضه فرآورده های خام دامی، طی بازدید های به عمل آمده در بخش های اسفرورین وضیا آباد توسط کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان، چهار واحد متخلف قصابی که اقدام به کشتار غیر مجاز یک راس دام سنگین و ۳ راس دام سبک کرده بودند شناسایی شدند.

وی افزود: دامپزشکی شهرستان تاکستان، لاشه های مکشوفه برای تعیین تکلیف به کشتارگاه دام تاکستان منتقل وپرونده متصدیان واحدها نیز تحویل مراجع قضایی شد.

جلیلوند در پایان به عموم مردم توصیه کرد: در هنگام خرید گوشت به مندرجات مهر ولیبل دامپزشکی بر روی لاشه ها توجه کرده و در صورت مشاهده موارد تخلف همچون عدم وجود لیبل ویا عرضه گوشت تاریخ گذشته مراتب را ازطریق شماره ۴ رقمی ۱۵۱۲ ویا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند.