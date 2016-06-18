مشاور عالی رئیس فدراسیون شطرنج کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای استانی شطرنج جام رمضان گرامیداشت ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی با حضور ۵۴ شرکتکننده از بجنورد و شیروان از ۲۰ خردادماه به مدت یک هفته در فرهنگسرای شهرداری بجنورد پیگیری شد.
نقی هجرتی افزود: این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان و در هفت دور به روش سوئیسی برگزار شد که در پایان مصطفی کرم زاده در جایگاه نخست ایستاد و محمدمهدی هجرتی و علی قدیمی دوم و سوم شدند.
هجرتی افزود: در بین ردههای سنی نیز کسری جعفری نفر اول زیر ۱۲ سال، محمد نظری مقام اول زیر ۱۰ سال و عرفان احمدی قهرمان زیر ۸ سال شد.
وی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز ملیحه احمدی عنوان نخست این دوره از رقابتها را کسب کرد و در پیشکسوتان نیز علیاکبر قناد در جایگاه نخست ایستاد.
مشاور عالی رئیس فدراسیون شطرنج کشور گفت: محمد نظری نایبقهرمان سالهای ۹۳ و ۹۴، دو سال پیاپی مسابقات کشوری است که در این رقابتها نیز موفق به کسب این عنوان شد.
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