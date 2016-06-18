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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳

رقابت‌های شطرنج جام رمضان خراسان شمالی پایان یافت

رقابت‌های شطرنج جام رمضان خراسان شمالی پایان یافت

بجنورد- رقابت‌های استانی شطرنج جام رمضان گرامیداشت سه هزار شهید خراسان شمالی پس از یک هفته رقابت با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مشاور عالی رئیس فدراسیون شطرنج کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های استانی شطرنج جام رمضان گرامیداشت ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی با حضور ۵۴ شرکت‌کننده از بجنورد و شیروان از ۲۰ خردادماه به مدت یک هفته در فرهنگسرای شهرداری بجنورد پیگیری شد.

نقی هجرتی افزود: این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان و در هفت دور به روش سوئیسی برگزار شد که در پایان مصطفی کرم زاده در جایگاه نخست ایستاد و محمدمهدی هجرتی و علی قدیمی دوم و سوم شدند.

هجرتی افزود: در بین رده‌های سنی نیز کسری جعفری نفر اول زیر ۱۲ سال، محمد نظری مقام اول زیر ۱۰ سال و عرفان احمدی قهرمان زیر ۸ سال شد.

وی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز ملیحه احمدی عنوان نخست این دوره از رقابت‌ها را کسب کرد و در پیشکسوتان نیز علی‌اکبر قناد در جایگاه نخست ایستاد.

مشاور عالی رئیس فدراسیون شطرنج کشور گفت: محمد نظری نایب‌قهرمان سال‌های ۹۳ و ۹۴، دو سال پیاپی مسابقات کشوری است که در این رقابت‌ها نیز موفق به کسب این عنوان شد.

کد مطلب 3688385

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