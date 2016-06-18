حملات گسترده مزدوران سعودی به استان «مأرب» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنایت های مزدوران رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد و در ادامه این جنایت ها، مزدوران رژیم سعودی مناطقی از استان مأرب را به وسیله سلاح های سنگین هدف قرار دادند.

این در حالی است که منابع رسانه ای همچنین از وقوع درگیری های شدید میان نیروهای مردمی و مزدوران سعودی در غرب یمن خبر می دهند.

در همین حال، حملات ددمنشانه رژیم سعودی به مناطق مسکونی یمن با گذشت ۱۵ ماه از آغاز تجاوز نظامی به این کشور، همچنان ادامه دارد.

این تحولات در حالی است که پیشتر وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه ای از شهادت بیش از هفت هزار نفر و زخمی شدن هزاران تَن دیگر در نتیجه حملات سعودیها به این کشور خبر داده بود.